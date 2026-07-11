Sucesos
Localizado el cuerpo sin vida de una persona flotando en la playa de Oza, en A Coruña
El 112 ha hallado el cadáver a la entrada del arenal, y los cuerpos de seguridad investigan las causas de la muerte
Agencias
El cuerpo sin vida de una persona de unos 70 años ha aparecido flotando esta mañana en la playa de Oza, en A Coruña. El equipo acuático de bomberos de la ciudad gallega se ha encargado del rescate y del traslado del mismo hasta el muelle.
Fue un particular quien, sobre las 09.00 horas, contactó con el 112 Galicia para informar del hallazgo, que ubicó en la entrada de la playa, según la información proporcionada por la central de emergencias. Por el momento, no han trascendido las causas de su fallecimiento, que se están investigando.
Tras recibir el aviso, el 112 activó un dispositivo de intervención formado por, además de los Bomberos de A Coruña, personal del 061, agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional y Local, Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia y Protección Civil.
De este modo, los bomberos recuperaron el cadáver y lo llevaron en su embarcación hasta el puerto marítimo de Oza. Por su parte, las fuerzas del orden se están encargando de esclarecer lo sucedido.
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