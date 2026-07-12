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Los toros de La Palmosilla regalan un sexto encierro de los Sanfermines tenso y emocionante

Los toros de la ganadería gaditana de La Palmosilla entran en la curva de Mercaderes.

Los toros de la ganadería gaditana de La Palmosilla entran en la curva de Mercaderes. / Villar López / EFE

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EFE

Pamplona

Los toros de la ganadería gaditana de La Palmosilla han protagonizado un tenso y emocionante sexto encierro de Sanfermines, que ha sido multitudinario al coincidir con domingo.

En un encierro que ha dejado escenas de peligro, pero también oportunidades para realizar bonitas carreras, los astados han completado el recorrido en dos minutos y 23 segundos en las calles de Pamplona.

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