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Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Cuanto más alta sea nuestra base de cotización, mayor será la prestación"

A pesar del desequilibrio en las cifras, cotizar más años y por mayor cantidad puede asegurarnos una pensión más alta

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: &quot;Cuanto más alta sea nuestra base de cotización, mayor será la prestación&quot;

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Cuanto más alta sea nuestra base de cotización, mayor será la prestación"

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A la hora de

calcular la futura jubilación

, sobre todo si se pretende aumentar la cuantía recibida, existen algunos métodos que pueden ser bastante efectivos. Aun así, no todos saben la importancia que pueden tener simples gestos como cotizar por la base máxima de cotización.

De hecho,

Alfonso Muñoz

, funcionario de la Seguridad Social, asegura que el principio de contributividad es un elemento clave para el sistema de pensiones, puesto que puede mejorar nuestra futura jubilación.

Cómo funciona el sistema de pensiones

Debemos tener en cuenta que la Seguridad Social establece una relación de proporcionalidad, que se aplica entre lo que una persona aporta al sistema a través de las cotizaciones sociales; y por otro, lo que se recibe como prestación, ya sea una

jubilación

, invalidez, prestación por desempleo, etc.

Básicamente, quien cotiza más en una cantidad y tiempo mayor, entonces podrá recibir una pensión más alta. Un ejemplo básico de ello sería: "cuantos más años se coticen, mayor porcentaje de jubilación cobraremos y cuanto más alta sea nuestra base de cotización, mayor será nuestra prestación".

Ahora bien, nos puede surgir la duda sobre si es conveniente cotizar por la base máxima de cotización o no. Muñoz asegura que esta pregunta tiene ciertos matices, por lo que es necesario explicar algunos supuestos.

Una cotización mayor y una pensión menor de la esperada

En el primer caso, nos encontramos con un trabajador que se jubila con 65 años y 40 años de cotización. A su vez, prácticamente todo este periodo lo ha cotizado por la base máxima de cotización.

Actualmente, la base máxima de cotización se sitúa en 5.101 euros, y la pensión máxima de cotización en 3.359 euros. Es decir, podemos observar un desequilibrio significativo entre ambas cifras.

Como resultado, aunque al trabajador le corresponde el 100% de su base reguladora (en torno a los 5.000 euros), solo puede recibir la pensión máxima, que equivale a estos 3.359 euros. Es decir, el jubilado estaría percibiendo

una cifra menor

de lo que debería.

Una cotización irregular y una base de cotización inferior

En el segundo caso, hablamos del mismo trabajador (65 años de edad y 40 años cotizados), aunque esta vez posee una base de cotización inferior, ya sea por tener trabajos peores remunerados, trabajar a tiempo parcial,

cobrar un subsidio

o presentar una laguna de cotización, etc.

En vista de ello, las bases de cotización máxima "pueden ayudar a compensar los periodos en lo que se haya cotizado por bases inferiores".

Muñoz saca algunas conclusiones de estos ejemplos: a pesar del desequilibrio que puede existir, es conveniente cotizar más años y por más cantidad. Básicamente, la pensión seguirá siendo mayor, aunque esta no sea proporcional con el esfuerzo aplicado.

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Con todo ello, el experto defiende un modelo de prestaciones orientado al principio de contributividad, donde no se dependa tanto de la solidaridad del sistema, evitando así perjudicar al trabajador con la prestación y disminuir sus ingresos.

Fuente: El Periódico

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