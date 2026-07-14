El plan perfecto para sofocar el calor: un paseo en barco moliceiro por la ría de Aveiro con salida desde Oporto

¿Buscas una excursión diferente para descubrir Portugal? Buendía, la empresa con raíces asturianas especializada en turismo con experiencias originales, ofrece el plan perfecto para conocer Aveiro con salida desde Oporto y paseo en la embarcación típica de la ría de Aveiro, el moliceiro.

La actividad, desarrollada en español, tiene una duración total de ocho horas y media y empieza junto al monumento al Rey Pedro V, en la Plaza de Batalha, frente al Teatro Nacional de Sao Joao. De Oporto se saldrá en autobús rumbo a Aveiro, donde se realizará un tour guiado por su centro histórico, arquitectura modernistas y canales. La visita incluye un recorrido en barco moliceiro para ver la ciudad desde el agua.

Tras ello, se recorrerá Costa Nova. Situado frente al Atlántico, están sus típicas casas de rayas. Se hará una breve visita guiada por sus fotogénicas calles y los excursionistas dispondrán de tiempo libre para caminar junto a la playa o tomar algo con vistas al mar.

Las casas costeras de Costa Nova / Buendía

La siguiente parada de la experiencia es la capilla do Senhor da Pedra, desde donde se pueden disfrutar de unas vistas maravillosas al Atlántico. El día concluirá con el regreso en autobús a Oporto.

La excursión incluye guía experto en español, transporte en autobús privado, tiempo libre para comer en Aaveiro, paseo de 45 minutos en barco moliceiro y servicio telefónico de atención al viajero durante los 365 días al año. Todo por solo 42 euros por persona. La cancelación es gratuita hasta el último minutos. Puedes reservar plaza AQUÍ.

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Los clientes que lo han probado han quedado maravillados. "Muy cómoda para ver todos los puntos de interés de la zona", dice Rocío. "Me gusta mucho el trato. La alegría de María, Fran y el conductor muy amables. El compañerismo entre ellos y lo bien que nos lo hicieron pasar. Me gustó mucho", comentó Ludyn Irasema.