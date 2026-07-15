La nueva (medio) asturiana que debuta en el papel couché gracias a sus famosos padres

Daniella Bustamante Echevarría ha debutado oficialmente en el papel couché. Lo ha hecho de la mano de su madre, la asturiana Paula Echevarría. En “Lecturas” salen ambas posando y llenando la portada ahora que la joven está a punto de cumplir 18 años. Hay además tres bodas: la de Eva Herzigova en Turín; la de Elena Rivera, la eterna Karina de Cuéntame”; la de Patricia Cerezo, ex de Ramón García. La revista encumbra a la actriz Zendaya como nuevo icono de moda y lleva también una foto de la Infanta Sofía, que se ha estrado con con nota con su primer discurso.

“Caricias y juegos en alta mar” titulan en grande en “Semana”. Y es que han pillado al tenista Carlos Alcaraz navegando en su yate de estrena por la costa de Nápoles con una chica. “En buena compañía”, resumen en la revista con dos fotos, una con caricia (de ella a él) incluida. De momento no hay nombre de la más que posiblemente novia del murciano. Hay sitio para dos bodas (Rivera y Cerezo) y también para el Rey Felipe VI, que asistió a la graduación de su hija Leonor en San Javier (Murcia). La Princesa de Asturias ya es teniente.

Buena barriga tiene ya Alejandra Rubio (es su segundo hijo con Carlo Constanzia) y la luce en la portada de “Diez Minutos”. La joven está en la recta final del embarazo y salió a pasear con su hijo. Tres bodas completan la portada: Elena Rivero, Patricia Cerezo y Noemí Salazar. Las tres de blanco inmaculado.

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En "Hola" sigue el desfile de moda nupcial de Nieves Álvarez. Recién casada con ﻿Bill Saad﻿ (la semana pasada fue la boda civil), ahora lo ha celebrado en un castillo de París con otros dos modelos de alta costura. Espectaculares. La revista cuela otra foto en pequeño para el enlace de Patricia Cerezo y Kike Gámez: menos fashionista pero a buen seguro que más divertido.