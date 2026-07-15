Santi y Flor, la pareja de jóvenes que vive en un contenedor de barco: "Queríamos irnos al campo, pero los alquileres eran muy caros y hacernos una casa nos suponía una hipoteca enorme"

Santi y Flor es una pareja de jóvenes que está construyendo su nuevo hogar desde cero, pero no en una vivienda cualquiera... Sino en un contenedor de barco. Querían irse a vivir al campo, pero los alquileres les parecían "muy caros" y hacerse una casa implicaba solicitar una hipoteca "enorme". Así que decidieron transformar dos contenedores marítimos en su hogar y hacerlos con sus propias manos y sin experiencia previa en construcción. "Pero dijimos: ¿Y si probamos?". Y eso hicieron.

Los jóvenes relatan, a través de su cuenta en redes sociales, cómo está siendo el proceso de crear su casa en un contenedor de barco. El primer reto, según describen, fue elegir el terreno adecuado. Querían un lugar soleado, que a la vez tuviese zonas de sombra y, sobre todo, unos atardeceres increíbles. Tras mucho buscar, por fin lo encontraron y se pusieron manos a la obra.

Empezaron haciendo las bases donde instalarían los dos contenedores: los encofrados. "Los rellenamos con hormigón con una mezcla bastante espesa y añadimos varillas de hierro para darle más consistencia. Con ayuda de un nivelador láser, verificamos que todos quedasen a la misma altura, dejamos fraguar un par de días, retiramos los encofrados y quedaron listos para la llegada del contenedor", explican.

Una vez instalados los contenedores, llegó el momento de pintarlos. "Antes de ello, aplicamos una base antióxido. Queríamos un color donde se integrase con la naturaleza y el entorno. Por eso elegimos el verde". El color original de las estructuras era el rojo y "cantaba" mucho con el paisaje.

Santi y Flor muestran los planos de cómo será su futura casa, que incluirá una cocina grande, "porque junto es algo que disfrutamos muchos", integrada con el comedor. "El baño lo hicimos fuera del contenedor, en una estructura independiente, desmontable y fácil de trasladar. Así ganábamos espacio interior y teníamos la posibilidad de mover todo en un futuro". Para rematar, querían mucha luz natural, así que están unos grandes ventanales con los que sentir que "el campo forma parte de la casa".