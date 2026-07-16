Lore vive y trabaja en una furgoneta camperizada: "En un mundo que te exige ir a mil por hora, decidir frenar es el acto más revolucionario"

"En un mundo que te exige ir a mil por hora, decidir frenar es el acto más revolucionario". Quien habla es Lorena, una joven que vive y trabaja viajando por toda España en una furgoneta camperizada. Dice que no necesita más, solo su furgo y su familia. El cambio de vida no fue por una cuestión económica, sino, asegura, por "la necesidad de encontrarme a mí misma, de vivir experiencias, de sanar las heridas de todo lo que había perdido, de sentirme viva y de construir una vida más libre y con más tiempo".

Así lo cuenta Lore en su cuenta de TikTok @lore_seamountain, en la que relata su día a día. "¿Cómo vas a vivir en una furgoneta? ¿No te da miedo? ¿Qué vas a hacer con tu futuro? Estas preguntas me las hicieron miles de veces. Pero nadie me preguntó: Lore, ¿cómo vas a sobrevivir encerrada en una tienda los próximos 40 años de tu vida? Nadie me preguntó si mi ansiedad era normal o si era sano vivir esperando a que llegara el domingo para tener un poco de vida. Nos han vendido que la seguridad son cuatro paredes y una nómina fija, pero para mí la seguridad se convirtió en escuchar a mi propio cuerpo", afirma. Y jamás se ha sentido tan dueña de sí misma como ahora: "Cambié la comodidad por la libertad".

Lore no solo ha convertido su furgoneta en su hogar, también en una oficina rodante. La joven es terapeuta de medicina natural y buena parte de sus ingresos económicos vienen de ahí. Hace consultas online, de forma que puede trabajar desde cualquier lugar del mundo con conexión a internet. Desde hace poco, Lore también ha lanzado su propia marca de joyería artesanal.

Valorar los días simples

"Pensaba que la libertad era estar siempre en movimiento. Cambiar de sitio, improvisar, no tener rutinas, no sentirme atada a nada... Pero a veces mi mente necesita justo lo contrario. Porque cuando tu cabeza no descansa nunca, los pequeños rituales empiezan a sentirse como refugio. Un paseo lento, ordenar la furgo, cocinar sin prisa, trabajar en mis proyectos... Y aunque mi vida desde fuera, pueda parecer muy caótica o inestable, creo que nunca había valorado tanto los días simples. Supongo que me he dado cuenta de que la paz no siempre está en escapar, a veces está en construir pequeños momentos de rutina", reflexiona la joven.