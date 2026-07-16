Yaya (71 años), jubilada con una pensión de 800 euros al mes: "La gente está amargada por hacer ocho horas diarias para cobrar un sueldo y comprarse un piso que van a estar toda su vida pagando"
La jubilada de 71 años construyó su propia cabaña en las montañas de Girona para ahorrar el alquiler y vivir con una pensión de 800 euros
Alejandro Navarro
No es una novedad que cada vez más personas tienen dificultades para
acceder a una vivienda asequible en España
. Aun así, esto ya no sería un problema para las personas más jóvenes, sino que los jubilados también se ven afectados.
Por ello, hay casos como los de Yaya Bushcraft, jubilada con 71 años, que tras quedarse con una pensión ajustada, tomó la decisión de vivir en una cabaña hecha por ella misma, mudándose a las montañas de Girona.
Una cabaña construida por ella misma, con la que se ahorra el alquiler
Actualmente, la jubilada recibe una pensión de 800 euros mensuales, ahorrándose el
pago del alquiler
. De esta forma, la mayoría de sus gastos se destinan a productos básicos como la comida.
En un principio, Yaya no tenía idea de cómo construir cabañas, aunque a sus 68 años consiguió aprender viendo vídeos en internet. La jubilada ha construido por sí misma hasta cuatro cabañas, viviendo en una de ellas y gastando menos de 5.000 euros en total.
Un estilo de vida tranquilo y económico
"No me gustan las casas de cemento, no me gustan los pisos", admite la jubilada, asegurando que su objetivo es vivir el resto de su vida en una cabaña hecha por ella misma, sin tener que depender de un alquiler.
"La gente está amargada por hacer ocho horas diarias para cobrar un sueldo, comprarse un piso que van a estar toda su vida pagando" sostiene, criticando un modelo de vida basado en el esfuerzo constante para pagar una vivienda.
Asimismo, prefiere vivir en la montaña, ya que es una forma de vida que le otorga paz y tranquilidad, permitiéndole incluso
ahorrar parte de su pensión
. Con todo ello, asegura que esta libertad no la iba a encontrar viviendo en un piso y atada al alquiler, sino viviendo por su cuenta en la cabaña.
Fuente: El Periódico
- La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
- Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
- El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- El pueblo asturiano en el que Santiago Abascal recupera 'el tiempo robado a la familia': el presidente de Vox ya está de vacaciones en el Principado
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente batidora de vaso más barata del mercado: está a la mitad de su precio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las bermudas vaqueras más baratas del mercado: en dos colores por menos de 4 euros