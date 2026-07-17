Gonzalo Díaz de Piñera, en el País de la Canela

LA NUEVA ESPAÑA inicia hoy y durante seis semanas la publicación reportajeada de un capítulo de los contenidos en cada uno de los libros de la colección "Asturias en la Edad Moderna", cuyo primer volumen verá la luz mañana, sábado. Cada viernes, una historia. Todas tendrán en común los componentes de aventura y de misterio. Historias asombrosas y en buena parte desconocidas. La de este primer libro, titulado "Una tierra herida y la primera mirada a América", nos adentra en las selvas amazónicas y rescata a un asturiano de biografía casi cinematográfica: el cabranés Gonzalo Díaz de Piñera, que salió de Asturias en 1529 y falleció en abril de 1545 en la sierra de Piura, al norte del Perú.

En el año 1529 un joven dejó atrás su pequeña aldea natal en el concejo de Cabranes. Escribano e hijo de escribano, Gonzalo Díaz de Piñera se encaminó hacia Sevilla no tanto huyendo del hambre como buscando riquezas y aventuras. Y cruzó el Atlántico. En la otra orilla le esperaban quince años de locura y poder, de peligros y conjuras. Y todo ello en medio de una naturaleza colosal, las selvas de la Amazonía.

Conoció a los Pizarro, Francisco y Gonzalo; a Diego de Almagro y Francisco de Orellana, vivió dos expediciones al legendario País de la Canela, fundó ciudades y fue alcalde de Quito. Las cortezas del árbol de la canela asiática eran en el siglo XVI valoradas a precio de oro. La búsqueda de esos árboles de canela en América estuvo plagada de riesgos, pero los resultados fueron escasos. Había canela pero no en la proporción que se estimaba (o se soñaba).

Capitán de su viejo amigo Gonzalo Pizarro -hermano de Francisco Pizarro- que encabezó una gran rebelión contra la autoridad de un virrey despótico, Gonzalo Díaz de Piñera murió en la sierra de Piura, al norte del Perú, en abril de 1545. Su adiós está teñido de misterio. Logró huir del ataque de las tropas del virrey al campamento donde dormía con los suyos, en plena sierra. Dicen que murió envenenado al comer unas raíces venenosas. O probablemente falleció de hambre, en soledad, amparado en la tierra que le hizo grande. Todos sus bienes fueron confiscados.

La primera expedición que se adentró en la Amazonía y en la que participó el asturiano Díaz de Piñera fue en 1538. Fue una campaña pionera en la que participaron 130 españoles y al menos otros tantos porteadores indígenas. Piñera traspasó la cordillera de los Andes, se adentró en las selvas de los indios quijos, y llegó a las faldas del volcán Sumaco, que se alza imponente en medio de la Amazonía ecuatoriana.

Se dice que murió envenenado al comer unas raíces, o que falleció de hambre, en soledad

La información cosechada en ese primer intento animó a regresar. Díaz de Piñera ejerció de experto guía de un inmenso convoy compuesto por unos 200 españoles y cerca de 4.000 indígenas. Al mando, Gonzalo Pizarro, en busca del País de la Canela y El Dorado. A la aventura se une Francisco de Orellana con su gente.

Una selva desconocida y abrumadora frente a una expedición tan numerosa que pronto comenzaron los problemas logísticos. Perdidos y hambrientos, Gonzalo Pizarro recurre al veterano Gonzalo Díaz de Piñera, que toma la iniciativa, junto a apenas un puñado de hombres: "Entran en canoa por el río Napo, uno de los grandes afluentes del Amazonas, aguas arriba, y encuentran una plantación de yuca abandonada, que salvó de morir de hambre al resto de la expedición. Gonzalo Pizarro encargó después al asturiano buscar una salida de retorno hacia Quito, y en su avanzada, en compañía del cántabro Pedro de Bustamante, un día vieron a lo lejos la cordillera nevada de los Andes: supieron entonces que habían salvado la vida", explica José María Fernández Díaz-Formentí, fotógrafo de naturaleza y el biógrafo de Piñera.

Detalles del interior del primer libro / LNE

Año y medio en la selva. No se hicieron ricos pero salvaron la vida. Habían pasado muchas cosas. La principal, que Francisco Pizarro había sido asesinado y había estallado una guerra civil entre españoles (pizarristas y almagristas). A finales de ese año de 1542 se promulgaron las leyes contra los encomenderos que buscaban acabar con la explotación de la mano de obra indígena. "Carlos V quiere poner fin a los abusos. Las leyes prohibían la esclavitud, regulaban aspectos laborales como el derecho al descanso, y prohibían que las poblaciones indígenas tributaran más de lo que ya lo hacían antes de la llegada de los españoles". La población nativa eran vasallos del rey con los mismos deberes y derechos que los españoles. Aquello gustó poco a los encomenderos, que eran como los nuevos terratenientes.

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Estalló entonces una sublevación contra el virrey recién llegado, Blasco Núñez Vela. Los encomenderos escogieron como su capitán general a Gonzalo Pizarro. Gonzalo Díaz de Piñera, fiel a su amigo, apostó por seguirle. El asturiano dirigió una misión de avanzadilla en la sierra de Piura para vigilar los avances del virrey. Fue en el transcurso de esta operación en la que, ante un inesperado ataque nocturno de Blasco Núñez, hubo de huir con los otros capitanes que le acompañaban. Una huida hacia la muerte, pero también hacia la leyenda.

Primer número de la colección / LNE