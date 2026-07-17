Ni en las Islas Cíes ni en Sanxenxo: la playa más bonita de Galicia está a media hora de Vigo y Amancio Ortega la visita todos los veranos

Ni en las paradisiacas Islas Cíes ni en el turístico Sanxenxo. La playa más bonita de Galicia, según coinciden cada vez más viajeros, está a menos de media hora de Vigo y es visitada todos los veranos por Amancio Ortega. Eso sí, mar adentro, desde su megayate de 47 metros de escora. En concreto, se encuentra en la ría de Aldán, que es un tesoro aún muy desconocido, que cuenta con una veintena de calas preciosas.

La ría de Aldán, ubicada entre los concejos de Cangas de Morrazo en mayor medida y de Bueu en menor, no es realmente una ría, porque no está generada por la erosión de ningún río. Es un entrante profundo de la ría de Pontevedra. En el marco de este paraje, uno de los pueblos que más frecuenta el fundador de Inditex es Aldán. No llega por carretera, sino en su megayate Valoria B.

Como estar en el Caribe

Una de las playas preferidas del multimillonario coruñés es Areacova. Quien visita esta cala asegura que es como estar "en el Caribe". Sus aguas cristalinas y arena blanca y fina enamora a cualquier bañista. "Es hermosa, no tiene construcciones cerca y tiene un chiringuito excelente", aseguran los usuarios en internet.

Preciosa, espectacular y bonita son algunos de los adjetivos que utilizan los turistas para hablar de Areacova. Es un "tesoro", afirman, "escondido". Para llegar hasta él hay que dirigirse a Cangas de Morrazo (o Cangas a secas), en Pontevedra. Es un municipio de unos 27.000 habitantes, situado a caballo entre la ría de Vigo, la de Aldán y el Atlántico. Limita con el mar por el sur y el oeste, con el municipio de Moaña por el este y con Bueu por el norte.

En concreto "Areacova beach", como así la llaman, está en la localidad de Aldán. Desde Vigo son unos 30 minutos en coche y desde Pontevedra centro, otro tanto. Hay que pasar el centro de Aldán y avanzar por la carretera PO-315 para tomar un desvío a los pocos kilómetros a la izquierda para llegar a esta playa. Está a tan solo 7 minutos en coche del puerto pesquero de la villa marinera. Se caracteriza por sus aguas cristalinas, de un color azul turquesa, y entorno salvaje con un pinar justo detrás.

Areacova no es una playa grande. Es más bien una cala de aguas calmadas. Tiene un ancho de 20 metros y una longitud de 250. Dispone de todas las comodides, pues cuenta con un restaurante encima de la playa y de un chiringuito a un lado. También tiene duchas.

Playa de Arneles

Otra playa del entorno que también está entre las preferidas de Amancio Ortega es Arneles. Es un arenal secreto para los turistas, tan solo frecuentada por los propios vecinos que saben que está ahí, a la izquierda del bonito pueblo pesquero de Aldán. Es una playa convertida en un remanso de paz, estrecha y alargada, de arena fina y blanca y agua cristalina. Un paraíso que recibe en los meses de verano un gran número de embarcaciones.

La playa de Arneles es semiurbana, pues está rodeada de un gran número de casas, y mide 500 metros. El acceso es díficil, ya que se llega a ella a través de estrechar carreteras en donde no se puede estacionar. Tampoco hay aparcamiento próximo. A Arneles se tiene que llegar caminando o por mar, como hace el multimillonario. Debido a su privilegiada ubicación, en O Hío (concejo de Cangas de Morrazo), al final de la ría de Aldán, está muy resguardada y no tiene oleaje. A lo lejos se pueden ver las islas Ons, a donde se organizan excursión desde el próximo puerto de Bueu.