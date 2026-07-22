La hostelería asturiana, contra la futura legislación antitabaco

La patronal hostelera asturiana, Otea, considera que la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes, que incluye el proyecto legislativo antitabaco aprobado este martes en Consejo de Ministro, es "desproporcionada y poco eficaz". Entienden los empresarios asturianos del sector que la medida no reducirá el consumo de tabaco, sino que lo desplazará a las inmediaciones de los locales, lo que provocará concentraciones de personas en la vía pública, molestias para los peatones y los vecinos y acumulación de residuos, una situación que comparan con la vivida durante la pasada pandemia de covid. Además, Otea teme el impacto en el turismo, dado que países del entorno, como Portugal, Italia, Croacia o Grecia no prohiben fumar en terrazas y Francia ha excluido esos espacios de sus restricciones.

Los hosteleros defienden que las terrazas asturianas funcionan actualmente sin problemas, con un modelo basado en la convivencia entre fumadores y no fumadores. Cita encuestas realizadas por el sector, según las cuales el 56% de los ciudadanos no considera prioritaria esta restricción y el 85,2% cree que los fumadores seguirán consumiendo tabaco junto a los establecimientos, dificultando la labor de los empleados y aumentando las molestias en el entorno urbano.

Otea hace un llamamiento a los grupos parlamentarios para que valoren el impacto económico y social de la medida y reitera su disposición al diálogo, incidiendo en que las asociaciones hosteleras y turísticas de España defienden una regulación basada en la convivencia, el respeto y el sentido común.

La organización aprovecha para trasladar un mensaje de tranquilidad al sector y a los clientes, recordando que la medida aún no ha entrado en vigor y que deberá ser debatida y, en su caso, aprobada por el parlamento.

El proyecto de ley del tabaco recién aprobado es uno de los proyectos más ambiciosos del Ministerio de Sanidad. Por primera vez, se prohíbe el consumo de productos de tabaco a los menores de edad y no solo su venta o suministro como sucedía hasta ahora, con multas de 200 hasta 600 euros que asumirán sus padres. Además, se amplía la prohibición de fumar, aplicable a los cigarrillos electrónicos y a otros productos relacionados, que solo se podrán vender en tiendas especializadas, a espacios como las playas.

La norma modificará al ley vigente, con el objetivo de ampliar los espacios sin humo, reforzar la protección de la infancia y la adolescencia y adaptar la legislación a los nuevos productos relacionados con el tabaco.

La normativa avanza en la protección de los menores que, una vez se apruebe la ley, no solo no podrán comprar tabaco sino tampoco fumar ni consumir productos como los cigarrillos electrónicos. Sanidad no ha especificado cómo se controlará que los menores fumen –la norma no tiene carácter punitivo, sino preventivo, según el Ministerio– pero equipara esa prohibición con la existente en el consumo de alcohol en menores, también sancionable. Las sanciones económicas a los menores por fumar son conmutables por trabajos en beneficio de la comunidad.

La titular de Sanidad, Mónica García, subrayó que esta reforma supone la actualización "más relevante" de la normativa estatal frente al tabaquismo desde hace más de una década y sobre la prohibición de fumar en terrazas manifestó: "Cualquiera que se quiera tomar un café debería poder hacerlo si que el humo forme parte de su menú".

Noticias relacionadas

La reforma amplía los espacios libres de humo e incorpora las terrazas de bares, restaurantes y otros establecimientos de restauración, las playas marítimas y fluviales, las piscinas de uso colectivo, las instalaciones deportivas, los parques nacionales, los vehículos de trabajo y los recintos donde se desarrollen espectáculos públicos, incluidos teatros, cines, conciertos y otros eventos, también cuando tengan lugar al aire libre.