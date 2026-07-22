Paniceres: "Espero que Asturias cuente en esta legislatura con una ley de Mecenazgo"
El presidente de la Cámara de Oviedo y la de la Asociación de Creadores Audiovisuales firman un acuerdo para impulsar el sector
E. F.-P.
La Cámara de Comercio de Oviedo y la Asociación de Creadores Audiovisuales de Asturias (Lluces) impulsarán conjuntamente iniciativas orientadas al fortalecimiento y el crecimiento del sector audiovisual asturiano, favoreciendo la captación de inversión y las nuevas oportunidades de desarrollo empresarial. La alianza entre ambas entidades se oficializó este martes, durante la reunión en la sede de la Cámara entre su presidente, Carlos Paniceres, y la presidenta de Lluces, Marta Fernández.
Paniceres aprovechó la ocasión para referirse a al proyecto de Ley de Mecenazgo aprobado el pasado 8 de junio por el Consejo de Gobierno del Principado, aún en tramitación parlamentaria. "Se trata de una norma muy esperada que reforzará los incentivos para quienes apuesten por apoyar proyectos culturales, sociales y deportivos. Confiamos en que pueda aprobarse cuanto antes y esperamos que Asturias cuente esta misma legislatura con una Ley de Mecenazgo", manifestó, añadiendo que, a su juicio, "esta ley avanza en la buena dirección, aunque llega más tarde de lo deseable, ya que Asturias era una de las pocas comunidades autónomas que todavía carecía de una normativa específica". n
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