Primeras imágenes (a cuenta de “Hola”) de Leonardo Alonso, hijo del piloto asturiano Fernando Alonso: en yate, cerca de Mónaco y con Melissa Jiménez
La Roja, campeona también en el mundo del cuore
La selección española de fútbol ha tomado el quiosco rosa y no es para menos. Los campeones del mundo llenan las portadas con las fotos de sus celebraciones, con familias, novias, amistades… La recepción en Zarzuela con los Reyes Felipe y Letizia, y sus hijas Leonor y Sofía, no faltan entres las imágenes más publicadas. “Semana” y “Hola” dedican sus primeras planas a La Roja.
Pero hay más noticias del famoseo patrio que no pasan desapercibidas. Una es sobre el piloto asturiano Fernando Alonso. La gran exclusiva la publica “Hola”, que aunque no la rentabiliza en portada, sí la anuncia a bombo y platillo en su edición on line: la revista tiene las primeras fotos de Leonardo Alonso Jiménez, que no es otro que el hijo nacido en marzo del ovetense y la periodista Melissa Jiménez. Las imágenes son de sus vacaciones en yate por el Mediterráneo, cerca de Mónaco y en ellas se ve a Alonso ejerciendo de entregado padre.
Navegando viento en popa también se ha visto a Aitana y Plex. La pareja se fue unos días a descansar a un destino clásico: Ibiza. Las fotos las publica “Diez Minutos” y en ellas la pareja luce guapa, musculada y muy sonriente.
En “Lecturas” hay espacio para Rosario y Lolita, que no fallan cada verano en Cádiz para su escapada familiar. Las hermanas Flores lucen tipo y buena sintonía convertidas ya en abuelas. Y también incluyen una referencia a “La Odisea”, la película de Christopher Nolan -es una foto de una embarazadísima Anne Hathaway la elegida- que protagoniza el verano en la gran pantalla por medio mundo. No podía ser otra tratándose del Mediterráneo, el mar de los anhelos estivales, como escenario de las aventuras de Ulises.
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