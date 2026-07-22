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Investigación abierta

La terapeuta de los Andic pidió a su ayudante buscar rutas para que Jonathan se pusiera en "situaciones extremas", "al borde del precipicio", como si lo "fueran a tirar"

La nueva testigo, colaboradora de la psicoanalista, ha declarado ante los Mossos que buscó el sendero de Collbató para que el acusado llevara hasta allí su terapia y acudió con él dos veces antes de la caída mortal

La terapeuta ya explicó en su declaración que una ayudante suya buscaba enclaves para “pasear a sus pacientes"

La terapeuta de la familia Andic, Julia L., a su salida de los juzgados de Martorell.

La terapeuta de la familia Andic, Julia L., a su salida de los juzgados de Martorell. / Jordi Otix

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Marta Català

Barcelona

La mujer inglesa y antigua colaboradora de la terapeuta familiar de los Andic, Julia Lüderwaldt, declaró a los Mossos que la psicoanalista había propuesto a Jonathan, acusado del homicidio de su padre, realizar una ruta “extrema” para ponerle al límite, lo que formaba parte de la intensa terapia, llamada de "confrontación", que aplicaba con la familia. Así lo declaró la misma testigo, que también trabaja de intérprete, ante los Mossos d’Esquadra los pasados 29 de junio y 6 de julio, cuando mostró a la policía catalana los mensajes y audios que se había intercambiado con Lüderwaldt.

En ellos, según declaró la mujer, le encargaba que buscara para Jonathan lugares y rutas “extremas”, al borde del “precipicio”, como si lo fuera "a tirar”, explican a EL PERIÓDICO fuentes cercanas a la investigación. ¿Con qué intención? Según relató la propia testigo, este tipo de búsquedas ya las había puesto en práctica con otro paciente de alto nivel adquisitivo. Con ellas, la terapeuta busca que el cliente confronte sus problemas en un espacio difícil. "Se trata de una terapia radical y dura, pero también profesional", afirma a este diario una clienta de Julia, quien explica que un familiar suyo no pudo seguir con las visitas. “Es una mediadora en conflictos familiares –añade esta clienta– que busca soluciones en las diferentes etapas de la vida”.

Excursión con la sobrina

La antigua ayudante de la terapeuta también explicó que, durante el intercambio de mensajes que mantuvo con Jonathan durante los preparativos de la ruta, este le dijo que haría la misma excursión con una sobrina a modo de "regalo" y que nunca mencionó que al lugar de los hechos acudiría con su padre.

Cabe decir que estos mensajes fueron enviados cuando Jonathan Andic aún tenía el móvil antiguo que después extravió en Ecuador durante un viaje realizado en marzo de 2025, cuando se reabrió la investigación. La Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra analiza ahora los mensajes que aportó la testigo en la comisaría.

La figura de esta ayudante hasta ahora era desconocida. Sin embargo, cuando la terapeuta declaró el pasado 30 de junio en sede judicial, ya explicó que una colaboradora suya buscaba enclaves para “pasear a pacientes" de sus terapias.

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En su declaración, la mujer explicó que había acompañado hasta en dos ocasiones a Jonathan Andic en la ruta de Collbató para preparar la excursión como una prospección. Jonathan declaró a los Mossos en dos ocasiones y dijo que había ido hacía unas semanas sin especificar si le acompañaron. La defensa sostiene que en ningún momento le preguntaron con quién había acudido al lugar de los hechos, sino cuántas veces había estado allí.

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Fuente: El Periódico

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