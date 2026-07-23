Más de 3.400 jóvenes asturianos tienen ya el bono cultural 2026

Más de 3.400 jóvenes, nacidos en el año 2008 y residentes en Asturias, solicitaron el bono cultural joven 2026 durante su primer mes en vigor. Las solicitudes han superado las 202.000 peticiones en toda España en este mismo periodo.

La actual es la quinta edición del programa impulsado por el Ministerio de Cultura, con ayudas de 400 euros a los ciudadanos que lleguen a la mayoría de edad en el año en curso para gastarlos en productos y servicios culturales. En esta convocatoria por primera vez la cuantía de las ayudas se puede destinar a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos.

Los beneficiarios pueden optar por repartir los 400 euros entre artes en vivo, productos físicos y consumo digital, o bien destinar la cuantía total a una sola categoría entre cursos, instrumentos o materiales de creación.

Los jóvenes interesados en beneficiarse de estas ayudas que cumplan con los requisitos de edad y residencia legal pueden formalizar sus solicitudes a través de la web oficial del programa hasta el próximo 31 de octubre.

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En Asturias, donde hay 95 entidades adheridas al programa, 9.277 jóvenes cumplen los requisitos para optar al bono cultural. A partir de la concesión de la ayuda, disponen de un año para utilizar los 400 euros en los establecimientos adheridos, 3.952 en toda España, a través de una tarjeta de prepago que recibe de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.