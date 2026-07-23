Para qué sirve colocar un pequeño paquete de papel de aluminio con café, bicarbonato y pimentón en el suelo de casa
Es un truco "natural y eficaz"
Hacer pequeños paquetes de papel de aluminio con café, bicarbonato de sodio y pimentón en su interior, y repartirlos por el suelo de casa. ¿Para qué sirve este truco? Para eliminar, de forma "natural y eficaz", las hormigas, que en pleno verano están revolucionadas por el calor y se cuelan por todos los rincones de casa.
Así lo asegura la experta en limpieza Begoña Pérez, más conocida en redes sociales como "La Ordenatriz". No hay mancha o problema en el hogar que se le resista. Y por "petición popular", ha compartido un vídeo con sus seguidores en el que explica cuál es el mejor método para acabar con las hormigas en casa.
"Sólo tienes que hacer dos o tres paquetitos como este, y dejarlo unos días donde las veas. Desaparecen en un tris tras!! Ojo que el pimentón no esté pasado, tiene que tener olor!!", dice "La Ordenatriz", tras explicar las cantidades exactas que llevan estos paquetes de papel de aluminio. Son una cucharada sopera de café, otra de bicarbonato y, por último, otra de pimentón. Tras cerrarlos, hay que hacer unos agujeros en la superficie, sirviéndose de un tenedor.
"A la mayoría de vosotras os ha funcionado de maravilla… Pero que sepáis que sigo probando más remedios que sean ecológicos y no nos afecten mi nosotros ni a las mascotas", añade.
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