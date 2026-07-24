Amancio Ortega ya está de vacaciones en su paraíso gallego: ha sido visto en su megayate, surcando las aguas de la ría de Aldán

Amancio Ortega ya está de vacaciones en su paraíso gallego. Hacía dos meses, desde mayo, que nadie en Aldán había visto al fundador de Zara, pero esta semana ha reaparecido con su megayate "Valoria B", de 47 metros de eslora. Es en el municipio pontevedrés de Cangas, en lo que se conoce como "el Caribe gallego", donde el multimillonario de Inditex y su familia (su mujer, Flora Pérez, y también su hija, Marta Ortega) tiene su refugio.

La ría de Aldán, que Amancio Ortega surca con su yate, no es realmente una ría, porque no está generada por la erosión de ningún río. Es un entrante profundo de la ría de Pontevedra. En el marco de este paraje, uno de los pueblos que más frecuenta el multimillonario Amancio Ortega es Aldán. Ubicada entre los concejos de Cangas de Morrazo en mayor medida y de Bueu en menor, la ría de Aldán cuenta con una veintena de calas preciosas, de arena fina y agua cristalina, muchas de ellas aún secretas para el gran público.

Sus playas favoritas

Entre todas sus playas, el fundador de Zara tiene especial predilección por la de Arneles, ubicada en la parroquia de O Hío. Este arenal es frecuentado por embarcaciones y es perfecto para quienes buscan discreción, fuera del foco mediático. Es una playa semiurbana, de apenas 500 metros de longitud y de aguas calmadas, desde la que se pueden divisar las islas Ons.

Otra playa desde la que se puede ver a lo lejos el gran yate de Amancio Ortega es la de Aerocova. Es un tesoro escondido que enamora a cualquier bañista con sus aguas cristalinas y su arena blanca y fina. En concreto "Areacova beach", como así la llaman, está en la localidad de Aldán. Desde Vigo son unos 30 minutos en coche y desde Pontevedra centro, otro tanto. Se caracteriza por un entorno salvaje con un pinar situado justo detrás.

Areacova no es una playa grande. Es más bien una cala de aguas calmadas. Tiene un ancho de 20 metros y una longitud de 250. Dispone de todas las comodidades, pues cuenta con un restaurante encima de la playa y de un chiringuito a un lado. También tiene duchas. Eso sí, no cuenta con servicio de salvamento y las plazas de aparcamiento son limitadas.