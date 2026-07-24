Ni pueden cobrarte ni pueden negarse: bares y restaurantes están obligados a dar de forma gratis agua del grifo a sus clientes

Desde 2022, dar agua del grifo de forma gratuita en bares y restaurantes pasó de ser un gesto de cortesía a convertirse en una obligación. Todos los establecimientos de hostelería de España tienen que ofrecer agua potable sin coste alguno a los clientes que así lo soliciten. No pueden poner como excusa que solo se puede adquirir agua embotellada, pagando.

Así lo recoge la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que el incumplimiento de esta norma permitiría a los clientes solicitar la hoja de reclamaciones, lo que "podría dar lugar a una sanción administrativa contra el establecimiento".

Hay otras prácticas que, si se producen, debes saber que son ilegales. Por ejemplo, tener solo cartas disponibles en código QR. De acuerdo con lo establecido en el decreto 198/1987, de 26 de agosto, que regula las medidas de defensa de las personas consumidoras y usuarias en los establecimientos de restauración y similares," los precios de las comidas y bebidas así como de los servicios ofertados serán expuestos obligatoriamente al público mediante cartas de comidas y bebidas y/o listas de precios, pudiéndose utilizar otros medios de publicidad como murales, pizarras o similares, que exhibirán la información en castellano".

Por lo expuesto, y dado que no todas las personas cuentan con un teléfono inteligente que pueda leer estos códigos, ni con las habilidades digitales adecuadas, "la utilización de un código QR debe ser considerada como complementaria a la utilización de los medios a los que se alude en el anterior párrafo".

De igual forma, no es una práctica legal que los precios en la carta aparezcan sin el IVA incluido o que obliguen a dar propina a la hora de tener que pagar.