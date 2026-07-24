Expertos europeos asisten en Oviedo al congreso de lenguas amenazadas

La Asociación por las Lenguas y Culturas Europeas Amenazadas (ALCEM) inaugura hoy un congreso que, con el lema "Adelante por nuestra lenguas" y hasta el domingo, reunirá en Oviedo a lingüistas y escritores de diversos países para reflexionar sobre el futuro de lenguas minoritarias como el asturiano. A la apertura, hoy en la Junta General del Principado, asistirán la consejera de Cultura del Principado, Vanessa Guitiérrez, y el vicepresidente de la Academia de la Llingua, David Guardado, y Giustina Selvelli, de la Universidad de Ljubljana, y el poeta Mario Obrero pronunciarán sendas conferencias. Después las sesiones de trabajo se trasladarán al Museo Arqueológico. La ALCEM es una entidad fundada en 1965 por lingüistas nórdicos. En 1987 ya celebró en Oviedo su congreso bianual.