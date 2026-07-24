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La Guardia Civil alerta sobre el error que casi todo el mundo comete al irse de vacaciones

"Hazlo a la vuelta", piden

Varios clientes hacen el ‘check-in’ a su llegada a un hotel para pasar las vacaciones

Varios clientes hacen el ‘check-in’ a su llegada a un hotel para pasar las vacaciones / LP/DLP

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Alejandra Carreño

Entre el 1 de julio y el 31 de agosto se esperan en España más de 104 millones de movimientos de largo recorrido por carretera, de los que 49,7 se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto. La previsión supera en un 3,7% la cifra de desplazamientos del verano pasado, cuando por primera vez se superaron los 100 millones.

Todo este volumen de personas que se moverán en vacaciones son personas que dejarán sus casas y, por tanto, el riesgo de robos se multiplicará en las próximas semanas. Por ejemplo, en Asturias, sin necesidad de llegar al verano, han aumentado considerablemente. La estadística de delitos durante el primer trimestre del año revela un incremento de los robos con fuerza en domicilios del 58%, pasando de 185 en 2025 a 292 este año.

Ante la previsión de que estas cifras puedan dispararse en las próximas semanas, la Guardia Civil no para de lanzar mensajes de precaución para sensibilizar a la población. Uno de esos últimos mensajes consiste en advertir sobre un error que todos (o casi todos) cometemos cuando nos vamos de vacaciones: publicar fotos de dónde estamos en redes sociales. El Instituto Armado pide "tener cabeza" y dejar las publicaciones para "la vuelta".

"Te vas de vacaciones y por supuesto lo publicas en todas tus redes sociales porque no hay nada más satisfactorio que presumir de eso... Si quieres difundir tus vacaciones ten cabeza y hazlo a la vuelta, cuando ya estás en casa y no tienes tantas posibilidades de que te lleves un susto porque te han robado", avisa la Guardia Civil.

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Otra petición de los agentes es no dejar una copia de las llaves de casa en cualquier lugar. Y menos en un lugar "secreto". La Guardia Civil se refiere, por ejemplo, a "esconderlas" debajo del felpudo o de una maceta. Porque, alertan, "Los lugares "secretos" suelen ser los primeros que comprueban quienes buscan acceder a una vivienda". "Si es necesario, déjalas únicamente a una persona de confianza", insisten.

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