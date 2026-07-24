Incendios Forestales
La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio de Ávila
El fuego, que ya ha arrasado más de 9.000 hectáreas, se originó por el uso de maquinaria pesada en una zona donde estaba prohibida
Europa Press
La Guardia Civil ha detenido a una persona y ha investigado a una segunda como presuntas autoras del incendio forestal registrado en la localidad abulense de Burgohondo, ya que la investigación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Ávila ha determinado que el fuego se originó por una chispa provocada por el empleo de maquinaria pesada en una zona donde su uso estaba totalmente prohibido.
A través de la inspección técnica ocular y el informe de causas elaborado conjuntamente con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Castilla y León, las autoridades han observado indicios claros de la actividad de dicha maquinaria.
Los trabajos se realizaban durante jornadas en las que el Gobierno autonómico había decretado la prohibición de utilizar equipos que pudiesen generar fuego en el monte, y, además, los implicados carecían de la correspondiente autorización administrativa e incumplían los medios de extinción obligatorios.
A las dos personas investigadas se les atribuye un presunto delito de incendio forestal y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente. Las diligencias cuentan con los agravantes de afectar a áreas próximas a núcleos habitados y de haber perjudicado gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.
Actualmente, el incendio forestal ha calcinado más de 9.000 hectáreas y permanece declarado como Emergencia de Interés Nacional (IGR 3). La Guardia Civil remitirá todas las diligencias policiales y los informes técnicos a la autoridad judicial competente y a la Fiscalía Provincial.
Fuente: El Periódico
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