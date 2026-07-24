Ibaseta expone sus cuadros en las Jornadas Musicales de Soto del Barco

La gijonesa Patricia Ibaseta, directora general de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Oviedo y desde su jubilación el año pasado dedicada de lleno a la pintura, inaugura la exposición "Mareas de color" en el Edificio Puerta del Mar, en San Juan de la Arena, en el marco de las Jornadas Musicales de Soto del Barco. La muestra podrá visitarse desde este viernes y hasta el 31 de julio. En mayo del año pasado, aún trabajando en el Ayuntamiento ovetense, Patricia Ibaseta presentó en la capital asturiana una exposición con 90 de sus obras, realizadas desde 2017, bajo el título "Expresiones y Sueños o el arte de la madurez", con paisajes reales e imaginados, inspirados en emociones humanas y vivencias personales.