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Arqueólogos en la capital extremeña

Una casa de Mérida escondía una necrópolis y la historia de una niña cristiana fallecida en el año 516

La excavación descubre entre seis y siete enterramientos, una antigua calzada romana y la lauda casi completa de Pladescencia

Un arqueólogo trabaja junto a uno de los enterramientos localizados durante la excavación en una vivienda de Mérida.

Un arqueólogo trabaja junto a uno de los enterramientos localizados durante la excavación en una vivienda de Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

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Alberto Manzano Cortés

Mérida

El descubrimiento ha resultado excepcional e inesperado, y adquirió una dimensión todavía más humana cuando los arqueólogos consiguieron descifrar el nombre conservado en una antigua piedra funeraria: Pladescencia. Una vivienda de Mérida guardaba una necrópolis en el que se han hallado al menos seis enterramientos, y también la lauda (lápida sepulcral) de una niña cristiana fallecida en el año 516. No obstante, todavía no se ha podido confirmar que alguno de los esqueletos recuperados sea el suyo.

Vista general de la parcela donde han aparecido la necrópolis cristiana, una antigua vía romana y una cloaca.

Vista general de la parcela donde han aparecido la necrópolis cristiana, una antigua vía romana y una cloaca. / Cedida a El Periódico Extremadura

Todo ha aparecido durante una excavación arqueológica de urgencia en una vivienda particular de Mérida. Los trabajos, que afrontan ya su fase final, han permitido localizar entre seis y siete enterramientos cristianos, pero también una calzada romana, una cloaca y restos de construcciones posteriores. Los tesoros que guarda la capital extremeña siguen saliendo a la luz bajo sus calles y viviendas, y esta parcela se ha convertido en una pequeña radiografía del pasado de la ciudad, con distintas épocas superpuestas en un mismo espacio.

Una inscripción que ha vencido al tiempo

La pieza que ha concentrado la atención de los especialistas es una lauda funeraria casi completa dedicada a Pladescencia. La piedra fue reutilizada bajo un hogar construido en una etapa posterior, aunque los investigadores consideran que procede de la propia zona funeraria. Según ha informado COPE, el texto permite conocer incluso el momento preciso de la muerte de la menor. "Se lee la fecha exacta en la que murió, que es el 15 de junio del 516", ha explicado el arqueólogo Gilberto Sánchez. La inscripción presenta una corona de laurel, dos palomas enfrentadas y un posible crismón, junto a fórmulas cristianas como "famula Dei", sierva de Dios, y "requiescat in pace", descanse en paz.

Una necrópolis sobre una antigua vía romana

Antes de convertirse en cementerio, aquel lugar estuvo atravesado por una calzada de época altoimperial y una cloaca romana. Ambas infraestructuras ya habían quedado fuera de uso cuando el terreno comenzó a emplearse para los enterramientos. Siglos después, la necrópolis volvió a transformarse y quedó cubierta por edificaciones fechadas entre los siglos VII, VIII y IX. Esta sucesión de vestigios confirma la prolongada ocupación del enclave, relacionado con la extensa área funeraria cristiana situada alrededor de la basílica de Santa Eulalia.

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Los huesos pueden completar la historia

Una vez concluya la intervención, los restos óseos serán fotografiados, inventariados y trasladados a los almacenes del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, donde quedarán disponibles para futuras investigaciones. Los análisis antropológicos podrán aportar información sobre la edad, el sexo, la alimentación, las enfermedades o las posibles causas de la muerte de las personas enterradas. Aunque aún no se sabe si uno de esos esqueletos pertenece a Pladescencia, la piedra ya ha conseguido algo extraordinario: devolver a la historia de Mérida el nombre y la fecha de fallecimiento de una niña que permaneció en silencio durante más de 1.500 años.

Fuente: El Periódico de Extremadura

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