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Cervantes, Marie Curie y Beethoven, nuevos rostros de los billetes de euro

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Dos estudios de diseño gráfico españoles han sido seleccionados por el Banco Central Europeo (BCE) como candidatos para diseñar los nuevos billetes de euro. Rubio & del Amo, un conocido estudio murciano que ha trabajado para la Agencia Espacial Española o la Fundación Alcaraz, ha colaborado con "Cruz más Cruz", el estudio fundado por el icónico diseñador José María Cruz Novillo, famoso por diseñar el logo del PSOE, el de Correos, el de la Policía Nacional o el de Repsol, junto a su hijo Pepe. Ambos estudios han presentado una propuesta conjunta de cara al rediseño que plantea el BCE para los billetes de euro, presentado esta semana por su presidenta, Christine Lagarde. En total, el organismo ha preseleccionado diez diseños, cinco con motivos de personajes célebres europeos: Cervantes, Marie Curie o Beethoven, entre otros y otros cinco con imágenes de pájaros y ríos. En la parte frontal de los billetes, el rostro del personaje escogido aparece en el centro, dibujado a través de líneas circulares finísimas y ocupando gran parte del espacio. El diseño recuerda al grabado calcográfico de los billetes tradicionales, pero reinterpretado ahora con un estilo moderno y dando mucho más protagonismo a los rostros de los personajes.

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