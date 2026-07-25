Los ladrones dan un nuevo golpe en un museo histórico de Francia

Francia intenta sobreponerse al robo del siglo en el Louvre, pero los ladrones no dan respiro. Esta vez han asaltado el Museo del País de Châtillon, en el centro del país. Ha sido este viernes por la tarde, a plena luz del día y disfrazados de turistas. Entraron en el museo y se hicieron con el torque de oro del Tesoro de Vix. "Los autores demostraron organización, rapidez de ejecución y determinación, lo que les permitió llevar a cabo su operación", ha reconocido Jérémie Brigand, alcalde de Châtillon-sur-Seine. El torque es una pieza única y de gran simbolismo para el patrimonio francés, además de un alto valor económico, ya que se trata de 480 gramos de oro. Esta joya formaba parte del contenido de una tumba principesca del siglo V a. C., descubierta en 1953.