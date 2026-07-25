Lingüistas de toda Europa abogan por la oficialidad del asturiano

El presidente de la Asociación por las Lenguas y Culturas Europeas Amenazadas (ALCEM), Roberto González-Quevedo, abogó este viernes en Oviedo por la adopción de medidas que contribuyan a consolidar el asturiano, incluso antes de su reconocimiento como lengua oficial. "Es necesario que los responsables de la política lingüística realicen un trabajo y un esfuerzo más intensos para enraizar la lengua asturiana en la sociedad, acompañado todo ello de una implicación más afectiva y de un mayor cariño hacia un elemento clave de la cultura asturiana", manifestó el filólogo y antropólogo leonés, afincado desde hace años en Oviedo, durante el acto inaugural del congreso de ALCEM, que reunió en la sede de la Junta General del Principado a expertos de una docena de países europeos y representantes políticos.

La apertura del XXVIII Congreso de ALCEM estuvo presidida por la consejera de Cultura y Política Llingüística del Principado, Vanessa Gutiérrez, y por el vicepresidente de la Academia de la Llingua Asturiana, David Guardado.

La Consejera expresó el "respeto de los asturianos por todas las lenguas que enriquecen Europa y su profundo amor por la suya propia". "No existen lenguas pequeñas a la hora de defender la identidad cultural de los pueblos que las hablan", afirmó, y reconoció la aportación del eurodiputado flamenco Willy Kuijpers a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, a la que apeló en varias ocasiones durante su intervención.

Vanessa Gutiérrez destacó la contribución de los hablantes a la supervivencia del asturiano, sin olvidar una tradición literaria que, subrayó, se remonta varios siglos atrás. Repasó algunos de los hitos en la historia reciente de la llingua, como la creación de la Academia, su introducción en la enseñanza y su presencia en la Administración pública y en los medios de comunicación, para concluir que hoy cuenta con "una presencia pública impensable hace unas décadas".

Asimismo, recordó la celebración en Asturias, en 1987, de otro congreso de ALCEM, cuando la situación del asturiano era muy distinta de la actual, y reconoció que la supervivencia de una lengua requiere tanto de reconocimiento institucional y jurídico como de políticas activas para su promoción.

David Guardado, en representación de la Academia de la Llingua Asturiana, evocó una resolución aprobada por ALCEM en la segunda mitad del siglo XX en la que se reconocía el asturiano entre las lenguas del Estado español y se reclamaba su oficialidad. "Aquella fue una afirmación de que la libertad lingüística forma parte de la identidad de los pueblos", afirmó Guardado, quien, pese a los avances logrados, admitió que "siguen haciendo falta espacios como este", de "estudio y solidaridad".

A las puertas del salón Europa, donde se celebró la primera sesión del congreso, Roberto González-Quevedo valoró positivamente la evolución del asturiano en las últimas décadas, especialmente por el incremento de plazas para profesores de la lengua. Preguntado por la posibilidad de realizar en asturiano la oposición para cubrir una plaza de filólogo en el Servicio de Normalización Llingüística del Principado, el presidente de ALCEM se mostró de acuerdo con la actuación de la Administración autonómica.

González-Quevedo reafirmó el carácter reivindicativo del encuentro y defendió, una vez más, el reconocimiento de la oficialidad del asturiano. "En este congreso de 2026 volveremos a estudiar el caso asturiano y, sin duda, volveremos a reclamar la declaración de cooficialidad de la lengua asturiana en el marco de la situación actual", anunció.

A lo largo de estos días, los participantes en el congreso leerán sus ponencias sobre la situación y los problemas de distintas lenguas europeas, desde Croacia hasta Polonia, en contextos "desiguales", ya que mientras algunas han logrado avances importantes en los últimos años, otras permanecen estancadas o incluso han experimentado retrocesos.

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En la mañana de ayer, la asociación rindió homenaje póstumo a tres de sus miembros comprometidos con la defensa de la lengua eslovena: Boris Pahor y Franci Zwitter, padre e hijo. La profesora de la Universidad de Liubliana Giustina Selvelli glosó la figura de Pahor y Eva Zwitter, nuera y esposa de los otros dos homenajeados, intervino para agradecer el reconocimiento.