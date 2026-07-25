Tres exposiciones excepcionales para abrir Faro Santander

Faro Santander, el nuevo centro de arte de la Fundación Banco Santander en la capital cántabra, abrirá sus puertas el próximo 8 de septiembre con una programación que incluye dos grandes exposiciones dedicadas a la Colección Banco Santander y a la Colección Gelman Santander.

La primera, "Obras Maestras de la Colección Banco Santander", recorrerá la historia del arte desde el Renacimiento hasta la creación contemporánea, a través de obras de grandes maestros como Tiziano, el Greco, Rubens, Velázquez, Goya, Tàpies, Soledad Sevilla o Juan Uslé. La segunda "México Moderno en la Colección Gelman Santander", incluirá piezas de artistas clave del arte moderno mexicano como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo, Orozco, Siqueiros y Gunther Gerzso.

Ambas se suman a la ya anunciada "El surrealismo sintomático: Leonora Carrington", dedicada a la pintora británica.

Faro Santander dedicará su cuarta planta a la Colección Banco Santander, fruto de más de 160 años de coleccionismo, que tendrá una presencia permanente y dinámica en la programación del centro.

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Con motivo de la presentación de la Colección Banco Santander, Faro Santander, institución que dirige Daniel Vega Pérez de Arlucea, ha editado "Nuevas miradas", un libro con reflexiones personales de 14 especialistas en diversos campos de la cultura que realizan un acercamiento "atípico" a algunas de las obras más emblemáticas de la Colección, seleccionadas por la comisaria de la muestra, María Dolores Jiménez-Blanco.