Del baile sorpresa al ramo de novia: los invitados desvelan los secretos de la boda de Susanna Griso

La boda de Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal ha reunido este fin de semana a numerosos rostros conocidos en la finca La Gavina, en S'Agaró (Costa Brava), donde la pareja se ha dado el esperado 'sí, quiero' tras casi cuatro años de discreta relación. En un ambiente marcado por la emoción, el amor y la complicidad, familiares y amigos han querido acompañar a la presentadora y al empresario en uno de los días más importantes de sus vidas, una celebración en la que no han faltado las sorpresas ni las muestras de cariño.

Antes de la ceremonia, varios de los invitados atendieron a los medios de comunicación a su llegada al enlace, desvelando algunos de los detalles que habían preparado para los novios y compartiendo su felicidad por esta nueva etapa de la pareja.

Uno de los momentos más divertidos lo protagonizaron Gema López y Nando Escribano, que no dudaron en bromear con la posibilidad de hacerse con el tradicional ramo de novia de Susanna. "Hombre, tiene su gracia, ¿no? Yo me pongo, por si acaso", comentaba entre risas Nando, dispuesto a participar si finalmente la presentadora decidía lanzarlo.

Quien también quiso pronunciarse sobre el enlace fue la escritora y periodista Marta Robles, que defendió con firmeza la decisión de sus amigos de casarse pasados los 50 años, rechazando cualquier debate sobre la edad. "Mira, yo lo de las edades, francamente, me toca mucho las narices. Yo creo que hay que dejar de decir que si las edades o las edades o tal... Cada tiempo tiene su cosa y esta es un tiempo como otro cualquiera", aseguró.

Por su parte, Miquel Valls desveló uno de los secretos mejor guardados de la celebración: un baile sorpresa que los invitados habían preparado para los recién casados. Sin embargo, el periodista confesó entre risas que no había tenido tiempo de ensayar la coreografía. "Bueno, hay un baile. Es verdad que mandaron la coreografía y yo, al estar de vacaciones, ni me lo he mirado. Pero sí, hay un baile que en principio tienen que hacer todos los invitados y que se va a hacer luego", explicó con sinceridad.

La finca también recibió a otros invitados como Lorena García, Pilar Vidal, José Luis López 'El Turronero', Maite Casademunt y numerosos familiares y amigos de la pareja, que fueron llegando poco a poco para compartir con Susanna y Luis una jornada muy especial.

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Finalmente, la ceremonia estuvo cargada de momentos emotivos, desde la entrada de la presentadora del brazo de su hijo mayor hasta las palabras que este dedicó a la pareja, el intercambio de votos y el romántico beso con el que sellaron su matrimonio. Un día inolvidable que culminó con una gran celebración en la que los invitados fueron protagonistas tanto por sus muestras de cariño hacia los novios como por las sorpresas preparadas para festejar el comienzo de esta nueva etapa juntos.