Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Fuegos forestales

Un vídeo capta el origen del gran incendio de Castellón se ve a un hombre saliendo del lugar corriendo

Fuentes municipales apuntan a la intencionalidad del incendio, que se inició en el mismo lugar que otro conato previo hace unos días

Vídeo | El origen del devastador incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón)

Vídeo | El origen del devastador incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón)

Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Ramón Ochoa

Un vídeo grabado por vecinos de la Vall d’Uixó (Castellón) muestra el origen del grave incendio forestal que afecta a multitud de pueblos en la provincia de Castellón. La grabación ha corrido por redes, y el concejal de Medio Ambiente de la Vall, Marc Seguer, ha afirmado a Mediterráneo que las imágenes pertenecen al lugar del inicio del segundo fuego de la mañana, que a la postre ha sido el que ha devenido en el enorme incendio forestal.

El vídeo muestra apenas unos matojos y un par de algarrobos incendiados. En un momento dado, una persona, aparentemente un hombre vestido con una camiseta blanca, sale corriendo del lugar.

Noticias relacionadas y más

Se desconoce quién es esta persona y su paradero y posible relación con ese fuego. Lo que fuentes oficiales municipales sí indican es que existen sospechas de que el incendio ha sido provocado, puesto que hace unos días se originó otro incendio en el mismo sitio (exactamente el mismo sitio) que el primero de los incendios que han comenzado hoy en el Carbonaire.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico de Mediterráneo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Feria de la Conserva de Candás, en Carreño, arranca su 37.º edición con gran afluencia y muchas ventas: 'Es un éxito rotundo
  2. La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
  3. La tormenta de fuertes lluvias y granizo inunda calles de Oviedo y obligan a cortar el puente de Melchor García Sampedro
  4. Fallece un conductor tras una colisión frontal en el Corredor del Narcea
  5. Abren una pizzería italiana en un pueblo de montaña de Asturias de tan solo cuatro casas, ubicado a media hora de Oviedo: 'Hacemos las pizzas en el momento en el horno de piedra de un food truck
  6. Oviedo celebra la apertura de una mega tienda de seis plantas de Zara en el centro: 'Va a ser una gran oportunidad para los que busquen trabajo
  7. Ignacio Robles, hostelero: 'El Grupo Tonada reabrirá el Banús como bar tienda y manteniendo el nombre, que es algo que me encanta
  8. Veinte años mirando al cielo: esta es la programación del Festival Aéreo

Cierra una de las mayores redes de carne de perro de India y rescatan a los últimos 18 animales: “Hay que desmantelar el sistema”

Cierra una de las mayores redes de carne de perro de India y rescatan a los últimos 18 animales: “Hay que desmantelar el sistema”

No son las gardenias ni las hortensias: este es el mejor arbusto para terrazas con poca luz y casi sin cuidados

No son las gardenias ni las hortensias: este es el mejor arbusto para terrazas con poca luz y casi sin cuidados

El mariachi canta en Grado: así fue la actuación itinerante por las plazas de la villa, que celebra Santiago y Santa Ana

El mariachi canta en Grado: así fue la actuación itinerante por las plazas de la villa, que celebra Santiago y Santa Ana

Mariachis en Grado, que vive la fiesta de Santiago y Santa Ana

Tarta de queso y pistacho sin horno: el postre fácil que triunfa este verano por su sabor y su textura

Tarta de queso y pistacho sin horno: el postre fácil que triunfa este verano por su sabor y su textura

Ébano y buen periodismo

EN IMÁGENES: Senderismo y fotografía se dan la mano más allá de las olas del Longboard Festival de Salinas

EN IMÁGENES: Senderismo y fotografía se dan la mano más allá de las olas del Longboard Festival de Salinas

Diez kilómetros a la sombra del salitre: senderismo y fotografía más allá de las olas del Longboard Festival de Salinas

Diez kilómetros a la sombra del salitre: senderismo y fotografía más allá de las olas del Longboard Festival de Salinas
Tracking Pixel Contents