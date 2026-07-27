Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

INCENDIOS EN ESPAÑA

Entre un 10% y un 30% de las personas que sufren una intoxicación por monóxido de carbono pueden desarrollar un síndrome neurológico tardío

Deterioro cognitivo, alteraciones de la marcha o cambios de personalidad semanas después del episodio agudo, son algunas de las secuelas, advierten los médicos

El incendio de Madrid desde Navas del Rey.

El incendio de Madrid desde Navas del Rey. / DAVID RAW

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nieves Salinas

Entre un 10% y un 30% de los pacientes que sufren una intoxicación por monóxido de carbono pueden desarrollar un síndrome neurológico tardío, con deterioro cognitivo, alteraciones de la marcha o cambios de personalidad semanas después del episodio agudo. Así se advierte en un artículo publicado este lunes en la revista 'Actualización en Medicina de Familia' de la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC).

Entre las consecuencias inmediatas de los grandes incendios como los que estos días padece España, el artículo destaca el incremento de las intoxicaciones por inhalación de humo, las lesiones de la vía aérea, las quemaduras y las afecciones oculares provocadas por el humo y las partículas en suspensión. También, las agudizaciones de enfermedades respiratorias crónicas, y, a medio y largo plazo, el incremento de crisis de ansiedad, ansiedad patológica y trastorno por estrés postraumático en la población afectada por los grandes incendios.

Principal causa de muerte

Firmado por los médicos de familia José Luis Ramón Trapero, Lucas Matute Zigarán e Ibon Mendiolagaray Bilbao, el artículo destaca que la intoxicación por monóxido de carbono es la principal causa de muerte inmediata en los incendios. Junto a la lesión por inhalación de humo, constituyen dos de las principales urgencias que deberá reconocer el conjunto de facultativos.

Uno de los mensajes más relevantes es que una pulsioximetría normal -la medición con un pequeño aparato, llamado pulsioxímetrono, que indica que la cantidad de oxígeno en la sangre de una persona sana es adecuada, situándose habitualmente entre el 95% y el 100%- no descarta una intoxicación grave por monóxido de carbono.

Explican los autores del artículo que esta técnica convencional no diferencia la carboxihemoglobina de la oxihemoglobina. Por eso, defienden la incorporación de pulsicooxímetros o gasometría en los centros de salud cuando sea posible, para identificar precozmente estas intoxicaciones, iniciar el tratamiento y decidir con mayor precisión qué pacientes requieren una derivación hospitalaria urgente.

Exploración clínica

Asimismo, recuerdan que la exploración clínica continúa siendo determinante para sospechar una lesión por inhalación de humo. La presencia de hollín en la orofaringe, vibrisas nasales quemadas, esputo carbonáceo, disfonía o estridor "deben alertar al médico de familia" sobre una posible afectación de la vía aérea que requiere una actuación urgente.

Noticias relacionadas

En el ámbito respiratorio, alertan del aumento de las agudizaciones de patologías respiratorias crónicas, así como del desarrollo de hiperreactividad bronquial, bronquiectasias o limitación crónica al flujo aéreo en pacientes expuestos a los incendios. Del mismo modo, las consultas de Atención Primaria deberán atender con mayor frecuencia irritaciones oculares, queratoconjuntivitis y otras lesiones derivadas de la exposición al humo y las cenizas.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
  2. Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
  3. La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las deportivas de mujer más baratas del mercado: disponibles por menos de 7 euros
  5. El pueblo de Madrid que pasó de celebrar una multitudinaria fiesta asturiana a ser evacuado por los incendios
  6. José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, se abre en una extensa entrevista tras el caso Dubasin : 'Hemos rechazado ofertas importantes en este mercado
  7. Cuatro grandes inversiones transformarán edificios históricos del centro de Oviedo: desde un hotel de lujo hasta un Zara gigantesco
  8. Extinguido el incendio en un pinar de Oviñana y cuya columna de humo se veía desde varios kilómetros

Una gran plaza pública, luz natural hasta en los quirófanos y 100% electrico: las claves de la nueva ampliación de Cabueñes

Una gran plaza pública, luz natural hasta en los quirófanos y 100% electrico: las claves de la nueva ampliación de Cabueñes

Multas de 200 euros este verano por llevar al perro dentro del coche: la Guardia civl intensifica los controles

Multas de 200 euros este verano por llevar al perro dentro del coche: la Guardia civl intensifica los controles

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador quitamanchas más potente y barato del mercado: ideal para limpieza de muebles tapizados, alfombras, asientos de coche y mucho más

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador quitamanchas más potente y barato del mercado: ideal para limpieza de muebles tapizados, alfombras, asientos de coche y mucho más

Pedro Sánchez, en el incendio de la Vall d'Uixó: "Quedan horas difíciles, horas complejas"

Pedro Sánchez, en el incendio de la Vall d'Uixó: "Quedan horas difíciles, horas complejas"

El diseño del futuro Hospital de Cabueñes en Gijón, en imágenes

El diseño del futuro Hospital de Cabueñes en Gijón, en imágenes

Una treintena de niños saharauis descubren en Asturias cómo es la Junta General: "Es un honor estar en una institución así"

Una treintena de niños saharauis descubren en Asturias cómo es la Junta General: "Es un honor estar en una institución así"

Multado con 200 euros por circular a la velocidad adecuada en ciudad pero no fijarse en la nueva R-118: la Guardia Civil extrema la vigilancia tras la publicación en el BOE

Multado con 200 euros por circular a la velocidad adecuada en ciudad pero no fijarse en la nueva R-118: la Guardia Civil extrema la vigilancia tras la publicación en el BOE

IU exige medidas de choque para blindar los barrios de Oviedo frente a los incendios forestales

IU exige medidas de choque para blindar los barrios de Oviedo frente a los incendios forestales
Tracking Pixel Contents