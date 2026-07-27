Última hora de los incendios en España, en directo | Los incendios de Madrid y Ávila evolucionan "en positivo", pero el viento complica su estabilización

Tras un fin de semana "muy complejo" y con trabajos centrados en proteger las evacuaciones de la población y en contener el avance de algunos frentes en los incendios de Ávila, Madrid y Toledo, los fuegos ya evolucionan "en positivo". Eso sí, el viento complica su estabilización.

Mapa de incendios en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este lunes a la zona afectada por el incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales. También la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, visitará el puesto de mando avanzado desde donde se coordina las operaciones de extinción del fuego.

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

Sánchez visitará las zonas afectadas sobre las 12.15 horas y ofrecerá una declaración institucional desde el puesto de mando acompañado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, entre otros.

Fuente: El Periódico

Extinguido el incendio forestal de Selas (Guadalajara), que afectó a unas 2.800 hectáreas El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por extinguido el incendio forestal que se originó el pasado martes en el término municipal de Selas (Guadalajara) y que ha afectado a unas 2.800 hectáreas. A través de sus redes sociales, consultadas por EFE, Infocam ha informado de que este incendio forestal ha quedado extinguido a las 20:10 horas de este domingo, toda vez que estaba controlado desde la noche del jueves 23 de julio. Este fuego comenzó como un incendio de cuneta a la altura del kilómetro 40 de la N-211, entre Selas y Aragoncillo, si bien rápidamente las llamas pasaron a terreno forestal.

Un total de 30 medios aéreos trabajarán este lunes en el incendio de la Vall d'Uixó Un total de 30 medios aéreos participarán a lo largo de este lunes en las labores de extinción del incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), que desde el sábado ha quemado 6.500 hectáreas en un perímetro de 48 kilómetros. Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, durante este lunes se irán incorporando 17 medios aéreos de la Generalitat, 10 del Ministerio de Transición Ecológica, 1 de Aragón, 1 de Cataluña y 1 de Baleares, lo que suma 30 medios aéreos, que son 5 más de los que actuaron este domingo en el incendio.

El incendio de Vall d'Uixó afronta su tercer día activo con el reto de contener el avance El incendio forestal que comenzó sobre las 11 horas del sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta este lunes su tercer día activo, con el objetivo de seguir conteniendo su avance -el domingo solo avanzó 6 kilómetros- y poder estabilizar lo antes posible un fuego que ya no está fuera de la capacidad de extinción. Las llamas llevan devoradas 6.500 hectáreas en un perímetro de 48 kilómetros, según el último recuento oficial de este domingo por la noche, y está previsto para este lunes un despliegue en la zona similar al de la jornada anterior, con 25 medios aéreos desde el amanecer y más de 450 profesionales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no podrá asistir a la Ejecutiva Federal del PSOE convocada para este lunes. A las 9:15 clausura la presentación de la Red de Refugios Climáticos en el Ministerio para la Transición Ecológica y después partirá al puesto de mando del incendio de Castellón

La cronología del domingo en el incendio de Vall d'Uixó (Castellón): comienzo desolador y noche para la esperanza El grave incendio declarado al mediodía del sábado en la Vall d'Uixó avanza sin control por uno de los pulmones de Castellón, la Serra d'Espadà. Los municipios evacuados y confinados en la primera jornada mantuvieron esta condición, aunque el mapa de las afecciones se amplió. Los vecinos de los municipios de Almedíjar y Azuébar tuvieron que salir de sus localidades ante la evolución de las llamas, mientras que en uno de los extremos del paraje natural, Onda, se mandó un mensaje a los móviles para pedir el confinamiento de la población. Leer más

Los incendios mantienen cortadas 43 vías secundarias en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este lunes de que permanecen cortadas al tráfico 43 carreteras secundarias debido a los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a las provincias de Ávila, Toledo y Castellón. A través de un mensaje difundido en la red social X, el organismo ha pedido a los conductores que eviten desplazarse por las carreteras de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y por las zonas afectadas de Ávila, Toledo y Castellón. Asimismo, la DGT ha instado a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender cualquier viaje.

El viento complicará las labores de extinción este lunes Las previsiones de rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora podrían dificultar el trabajo de los servicios de emergencia. Los efectivos mantienen la vigilancia y los trabajos de control en los sectores más activos del incendio.

El delegado del Gobierno en Madrid: "El incendio todavía no está controlado" El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado de que el incendio forestal que afecta a la región "todavía no está controlado" y ha pedido prudencia a la ciudadanía. "El fuego es intenso y tiene una reacción, dada la magnitud del conjunto del incendio, que nos lleva a tener que estar preparados por evoluciones no previstas", ha indicado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, desde el puesto de mando de Navalcarnero. Martín ha explicado que se han realizado "trabajos muy intensos" durante toda la jornada. "Un esfuerzo extraordinario, pero en situaciones complejas, que nos han llevado incluso a situaciones peligrosas", ha apuntado.

El incendio de Ávila tiene un perímetro de 160 kms y confluye con el de Madrid El mayor incendio de la historia de España, con 50.000 hectáreas quemadas en la provincia de Ávila, cuenta con un perímetro de 160 kilómetros y ha confluido con el de la vecina Comunidad de Madrid, según ha explicado a los periodistas Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Ávila. Al hacer balance de la jornada de trabajo este domingo, Sen no ha querido decir que este domingo sea un punto de inflexión, pero sí que "se han podido desarrollar muchísimos trabajos de los programados". Después de días en los que parte de los esfuerzos se centraban en impedir que los incendios de Madrid y Ávila se juntaran, Nicanor Sen, acompañado por el viceconsejero de Medio Ambiente, Jorge Llorente, ha confirmado que "hoy -por el domingo-, ya han confluido estos dos incendios", aunque ha indicado que "ya no es lo mismo que al principio, cuando venían con muchísima fortaleza".