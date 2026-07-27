Última hora del estado de salud de Kiko Rivera: recibe el alta tras un segundo ictus pero aún tiene que recuperar la movilidad de la parte izquierda del cuerpo

Después de varios días ingresado tras sufrir un segundo ictus, Kiko Rivera ha abandonado el hospital y continúa ya con su recuperación en casa. El DJ ha querido tranquilizar a sus seguidores con un nuevo comunicado publicado este lunes, apenas un día después de recibir el alta médica, en el que agradece el apoyo recibido, dedica unas emotivas palabras a su madre, Isabel Pantoja, y a su mujer, Lola García, y reconoce que ahora comienza una etapa complicada en la que tendrá que recuperar la movilidad y la fuerza de la parte izquierda de su cuerpo.

Desde su ingreso, el hijo de Isabel Pantoja ha ido compartiendo varios mensajes para informar de su evolución. Tras confirmar que se encontraba fuera de peligro y que evolucionaba favorablemente, este domingo abandonó el hospital. Ahora, ya desde su domicilio, ha querido hacer balance de estos días y mostrar su agradecimiento a todas las personas que le han acompañado durante este difícil proceso.

"Ayer me dieron el alta y ya estoy en casa", comienza escribiendo, antes de dedicar sus primeras palabras al equipo sanitario que le ha atendido: "El trato humano que he recibido ha sido sencillamente maravilloso. Gracias por cuidarme con tanta profesionalidad y tanto cariño".

El artista también ha querido destacar el respeto que se ha mantenido hacia su intimidad durante su hospitalización. "En ningún momento ha salido información privada sobre mi estado ni sobre mi recuperación. Ni siquiera se sabía que ya había recibido el alta. Eso demuestra que todavía queda mucha gente que entiende lo que significa respetar la intimidad de una persona", señala.

Uno de los momentos más llamativos del comunicado llega cuando Kiko hace referencia a la persona que, según él, filtraba información sobre su entorno. "Al final, la vida vuelve a enseñarme la misma lección: la familia es lo más importante. Y también me ha servido para confirmar que el famoso 'topo' no estaba donde muchos pensaban. Esa persona, afortunadamente, ya no forma parte de mi vida", afirma, sin desvelar a quién se refiere.

Además, el DJ ha querido agradecer públicamente el apoyo de Isabel Pantoja, con quien ha protagonizado un esperado acercamiento durante estos días. "Gracias, mamá, por cuidar de tus nietos todos estos días y por buscar siempre un ratito para venir a verme", escribe, destacando también que esas visitas pudieron mantenerse en la más estricta discreción.

Las palabras más emotivas, sin embargo, han sido para su mujer, Lola García, a quien considera su mayor apoyo en estos momentos. "No me has dejado solo ni un solo segundo. Has estado a mi lado cuando más te necesitaba, cuidándome, dándome fuerzas y haciéndome sentir que nunca estaba solo. En los momentos difíciles es donde se demuestra quién está de verdad, y tú me lo has demostrado cada día", le dedica.

También reconoce que el camino no ha terminado y que ahora comienza una recuperación que exigirá paciencia y esfuerzo. "Tengo que volver a recuperar la movilidad y la fuerza de la parte izquierda de mi cuerpo, pero quiero que estéis tranquilos. Estoy convencido de que lo conseguiré. Voy a poner todo de mi parte para volver más fuerte que nunca", asegura.

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Consciente de la gravedad de lo ocurrido, el músico concluye su mensaje con una reflexión sobre esta segunda oportunidad que, asegura, le ha dado la vida. "Lo verdaderamente importante es que sigo aquí. La vida me ha dado una nueva oportunidad y pienso aprovecharla. Esta vez la recuperación será diferente, porque tengo a mi familia esperándome en casa. Y eso, queridos amigos, no tiene precio", sentencia, antes de agradecer el cariño recibido por parte de amigos, compañeros y seguidores y anunciar que, por el momento, centrará todas sus energías en recuperarse.