Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

PASANDO REVISTA EN ROSA

El cortejo a la italiana de Ferran Torres por Ibiza

Boda de Susanna Griso, reboda de Rocío Crusset y los 40 de Carlota de Mónaco

Prensa rosa

Prensa rosa / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

El “héroe” de la selección española en el Mundial de fútbol corteja a la italiana. “Lecturas” desvela que Ferran Torres anda por Ibiza “acaramelado” con una azafata de eventos italiana. Hay fotos, como la de portada, y una descripción detallada de su agenda en la isla balear, a tope estos meses de famosos, fiestas y yates. Carlota de Mónaco no está en Ibiza ni se la espera, pero tiene algo que celebrar, los 40 años que ahora cumple. También Joan Manuel Serrat tiene motivos de fiesta: acaba de ser abuelo de mellizos, hijos de su nieta Luna. Y fiestón por todo lo alto el que organizó Susanna Griso para casarse con Luis Enríquez, una boda que salta a las portadas de todo el quiosco rosa.

En “Hola” le dan el máximo protagonismo, con todos los detalles, junto con otras tres bodas: la de Donald Trump JR en Bahamas; la de Isabel Habsburgo-Lorena; y la reboda de Rocío Crusset en Ibiza. Además, Sara Carbonero se ha ido a descansar a Cádiz y en la revista la han fotografiado navegando.

Noticias relacionadas

Poca más variedad hay. “Diez Minutos” incluye, además de las bodas de Crusset y Griso, a Julia Janeiro, que avisa que tiene “más arte” del que se le conoce. Y “Semana” entrevista a la vidente Esperanza Gracia y también muestra foto de Ferran Torres divirtiéndose en Ibiza. Ganado se lo tiene. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
  2. Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado
  3. Las vacaciones soñadas de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo de 200 habitantes como refugio, visita a Covadonga, los lagos y una cueva de queso Gamonéu, y en yate por Llanes
  4. La ruptura en el PSOE, mucho más que una brecha generacional: el análisis de lo ocurrido tras las primarias de los socialistas de Oviedo
  5. La Policía Nacional emite una alerta general que afecta a Asturias en los próximos días: 'Puertas y ventanas cerradas
  6. Jarro de agua fría para Oviedo: la Agencia Estatal de Salud Pública se instalará en Zaragoza
  7. Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias
  8. Natalio Grueso, exdirector del Niemeyer, indultado por el Gobierno debido a su 'delicado estado de salud

El cortejo a la italiana de Ferran Torres por Ibiza

Arranca el montaje del Paseo Gastro en Begoña

Arranca el montaje del Paseo Gastro en Begoña

Eurocaja Rural abre oficina en Oviedo reforzando su presencia en el Principado de Asturias

Eurocaja Rural abre oficina en Oviedo reforzando su presencia en el Principado de Asturias

Arte a la deriva en Colunga

Arte a la deriva en Colunga

Grado no para y llena las plazas de cine, música, magia y "folixa branu" para las tardes de agosto y los domingos de mercado en la villa

Grado no para y llena las plazas de cine, música, magia y "folixa branu" para las tardes de agosto y los domingos de mercado en la villa

Las postales que llenan de orgullo a Eva Redondo veinte años después del accidente que costó la vida a dos músicos asturianos

Las postales que llenan de orgullo a Eva Redondo veinte años después del accidente que costó la vida a dos músicos asturianos

La Benéfica y el Antiguo Balneario de Borines vuelven a llenar de arte y cultura uno de los espacios históricos de Piloña

La Benéfica y el Antiguo Balneario de Borines vuelven a llenar de arte y cultura uno de los espacios históricos de Piloña

Los toros que esperan repetir triunfo en Gijón tras dos años de éxitos en la feria de Begoña (en imágenes)

Los toros que esperan repetir triunfo en Gijón tras dos años de éxitos en la feria de Begoña (en imágenes)
Tracking Pixel Contents