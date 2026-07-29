PASANDO REVISTA EN ROSA
El cortejo a la italiana de Ferran Torres por Ibiza
Boda de Susanna Griso, reboda de Rocío Crusset y los 40 de Carlota de Mónaco
El “héroe” de la selección española en el Mundial de fútbol corteja a la italiana. “Lecturas” desvela que Ferran Torres anda por Ibiza “acaramelado” con una azafata de eventos italiana. Hay fotos, como la de portada, y una descripción detallada de su agenda en la isla balear, a tope estos meses de famosos, fiestas y yates. Carlota de Mónaco no está en Ibiza ni se la espera, pero tiene algo que celebrar, los 40 años que ahora cumple. También Joan Manuel Serrat tiene motivos de fiesta: acaba de ser abuelo de mellizos, hijos de su nieta Luna. Y fiestón por todo lo alto el que organizó Susanna Griso para casarse con Luis Enríquez, una boda que salta a las portadas de todo el quiosco rosa.
En “Hola” le dan el máximo protagonismo, con todos los detalles, junto con otras tres bodas: la de Donald Trump JR en Bahamas; la de Isabel Habsburgo-Lorena; y la reboda de Rocío Crusset en Ibiza. Además, Sara Carbonero se ha ido a descansar a Cádiz y en la revista la han fotografiado navegando.
Poca más variedad hay. “Diez Minutos” incluye, además de las bodas de Crusset y Griso, a Julia Janeiro, que avisa que tiene “más arte” del que se le conoce. Y “Semana” entrevista a la vidente Esperanza Gracia y también muestra foto de Ferran Torres divirtiéndose en Ibiza. Ganado se lo tiene.
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