La situación del incendio se complica en Artana (Castellón): crece la preocupación por el avance de las llamas

La evolución del incendio forestal declarado en la Plana Baixa mantiene en alerta a la localidado castellonense de Artana, donde durante las últimas horas la situación ha vuelto a complicarse. Según ha podido saber Mediterráneo, el fuego afecta a la zona de montaña que da a la Solana, en las inmediaciones de la ermita y ha pasado la rambla, donde trabajan ya efectivos de extinción.

Las labores sobre el terreno continúan en un escenario cambiante y complejo. Fuentes consultadas por este periódico señalan que la comunicación entre los distintos equipos resulta complicada debido a las condiciones en las que se está desarrollando la intervención, por lo que la evolución del incendio cambia constantemente y todavía no puede darse por completamente estabilizada.

Mejor perímetro

Pese a la incertidumbre, hay un aspecto que juega a favor del municipio. Según la información trasladada a Mediterráneo por un bombero participante en el operativo, Artana es uno de los municipios de la Serra d'Espadà que mejor preparó su perímetro de defensa durante el pasado invierno, con trabajos preventivos en el entorno del casco urbano, la parte posterior del castillo y la zona próxima al cruce de las piscinas. Estas actuaciones podrían resultar determinantes para dificultar el avance de las llamas hacia el núcleo urbano.

Ubicación preocupante

Las mismas fuentes explican que uno de los frentes que más preocupa se sitúa entre la carretera de Eslida y Artana, donde los equipos centran buena parte de sus esfuerzos para intentar cerrar el perímetro del incendio, considerado uno de los más complicados por su comportamiento.

Granjas quemadas

La preocupación en el municipio sigue siendo elevada después de que durante la jornada del martes el incendio alcanzara varias granjas del término municipal, dejando nuevas imágenes del impacto del fuego en la zona.

Aunque los trabajos de extinción continúan de forma ininterrumpida, la evolución del incendio sigue siendo inestable y, por el momento, los servicios de emergencia mantienen la máxima vigilancia ante un escenario que todavía no permite asegurar con certeza que la situación esté completamente bajo control.

Actualización de la información

Esta información se encuentra en constante actualización. En Mediterráneo seguiremos informando de la evolución del incendio y de cualquier novedad que trasladen los servicios de emergencia y las autoridades conforme se vaya confirmando.