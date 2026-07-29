Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | El incendio de la sierra oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche

El Gobierno ha aprobado la declaración de zonas gravemente afectadas por los fuegos

El Ministerio del Interior levanta la orden de evacuación de diez municipios en Madrid y otros cinco en Ávila

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Ver galería

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio de la sierra oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche, según ha informado esta madrugada el servicio madrileño de Emergencias. Un millar de residentes madrileños evacuados por los incendios pudieron regresar este martes a sus domicilios, informó la Comunidad de Madrid.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, el incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta este miércoles su quinta jornada de lucha contra un fuego que avanza aún sin control tras arrasar ya 10.000 hectáreas y que ayer sufrió varios rebrotes, aunque también permitió desconfinar parcialmente tres municipios.

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Ver galería

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un conductor de 89 años que circulaba en sentido contrario al chocar con otro coche en Gijón
  2. Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
  3. El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
  4. Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo eléctrico de limpieza más potente y barato del mercado: elimina hasta la suciedad más resistente
  6. Delia Losa dimite como secretaria general del PSOE en Oviedo tras la victoria de Sergio Llera en las primarias
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: disponible por menos de 12 euros
  8. Alta tensión entre el Principado y el Gobierno de Sánchez por las casas vacías que hay en Asturias

Miles Davis marca el ritmo de las Jornadas de Improvisación y Jazz de Pola de Siero, con 63 alumnos y varios conciertos abiertos al público

Miles Davis marca el ritmo de las Jornadas de Improvisación y Jazz de Pola de Siero, con 63 alumnos y varios conciertos abiertos al público

EN IMÁGENES. Seminario de improvisación y jazz en la Pola

EN IMÁGENES. Seminario de improvisación y jazz en la Pola

Suben a 13 los muertos por el terremoto del suroeste de Japón

Suben a 13 los muertos por el terremoto del suroeste de Japón

Cangas de Onís reclama más vivienda pública ante la creciente demanda residencial

Cangas de Onís reclama más vivienda pública ante la creciente demanda residencial

Tu ciudad, tus ofertas: cómo simplificar tus compras diarias con Oférica

Tu ciudad, tus ofertas: cómo simplificar tus compras diarias con Oférica

EN IMÁGENES: El fondo de Valliniello, harto de la dejadez por parte del Ayuntamiento

EN IMÁGENES: El fondo de Valliniello, harto de la dejadez por parte del Ayuntamiento

Lo que le faltaba al Huerna: al menos 15 camiones sufren desperfectos tras desprenderse un cable del Negrón durante las obras

Lo que le faltaba al Huerna: al menos 15 camiones sufren desperfectos tras desprenderse un cable del Negrón durante las obras

Los vecinos denuncian el abandono del cinturón verde de Valliniello: "Para el Ayuntamiento Avilés acaba en el PEPA"

Los vecinos denuncian el abandono del cinturón verde de Valliniello: "Para el Ayuntamiento Avilés acaba en el PEPA"
Tracking Pixel Contents