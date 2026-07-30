Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Sanidad pública

Una mujer de 94 años ingresada recoge firmas para que la televisión sea gratuita en todos los hospitales españoles

Rosita Rochina, que lleva tres meses ingresada, ya ha recabado 20.000 apoyos a través de Change.org

Rosita Rochina recoge firmas para tener televisión gratuita en todos los hospitales públicos españoles.

Rosita Rochina recoge firmas para tener televisión gratuita en todos los hospitales públicos españoles. / Change.org

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Barcelona

Rosita Rochina, una mujer catalana de 94 años que lleva tres meses ingresada, ha iniciado una recogida de firmas para reclamar que haya servicio de televisión gratuita en todos los hospitales públicos españoles.

Esta anciana ha iniciado una recogida de firmas a través de Change.org y ya ha recabado 20.000 apoyos, según ha informado esta plataforma.

"Estar ingresado ya es bastante duro. Que la televisión te haga compañía no debería depender de si puedes pagarla o no", ha considerado la mujer en un mensaje a través de redes sociales.

A Rosita le gusta ver el programa 'Pasapalabra' y las noticias, pero para ello, ha explicado, tiene que pagar unos 5 euros al día en el centro en el que está ingresada.

La petición de Rosita llega después de la impulsada por Lola Martín, cuyo padre, de 86 años y aficionado al fútbol, llevaba cerca de un mes ingresado y siguió el Mundial desde el hospital.

La recogida de firmas a través de Change.org durante los días previos a la final del Mundial facilitó que finalmente la Comunidad de Madrid permitiera ver gratuitamente el partido en la televisión en todos los hospitales públicos.

"No es suficiente", ha dicho Rosita, que ha pedido que esta medida sea para siempre y en todas las comunidades.

Noticias relacionadas

El servicio de televisión varía en función de cada comunidad, pues es gratuita en los hospitales públicos de Castilla-La Mancha o la Comunitat Valenciana, pero en cambio en Cataluña, Madrid, Murcia, Canarias o Castilla y León es generalmente de pago, aunque puede variar dependiendo del centro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las vacaciones soñadas de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo de 200 habitantes como refugio, visita a Covadonga, los lagos y una cueva de queso Gamonéu, y en yate por Llanes
  2. Fallece una pasajera de un vuelo entre Asturias y Tenerife
  3. Lo que le faltaba al Huerna: al menos 15 camiones sufren desperfectos tras desprenderse un cable del Negrón durante las obras
  4. Rubén y Sara viven de 6 a 8 meses al año en una cabaña de los Picos de Europa a 1.100 metros de altitud, sin agua corriente ni cobertura móvil, para hacer el 'mejor queso del mundo
  5. Multado con 200 euros tras sufrir una avería en verano, colocar correctamente la baliza v-16 pero no poner la placa de señalización V20: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de olla, cacerola y sartén más barato del mercado: de hierro fundido para filetes, hamburguesas, guisos o tortitas
  8. Un detenido en Gijón por agredir sexualmente a una mujer bajo el viaducto de Carlos Marx

Una mujer de 94 años ingresada recoge firmas para que la televisión sea gratuita en todos los hospitales españoles

Una mujer de 94 años ingresada recoge firmas para que la televisión sea gratuita en todos los hospitales españoles

VÍDEO: Avanzan los trabajos arqueológicos de Lucus Asturum en Llanera

El mercado de artesanía abre sus puertas en el Náutico (en imágenes)

El mercado de artesanía abre sus puertas en el Náutico (en imágenes)

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el elegante bañador de mujer más barato del mercado: es muy cómodo y realza el cuerpo

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el elegante bañador de mujer más barato del mercado: es muy cómodo y realza el cuerpo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos albornoces de baño o más barato del mercado: de microfibra, absorbente y de secado rápido

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos albornoces de baño o más barato del mercado: de microfibra, absorbente y de secado rápido

El PP de Avilés reclama un Pleno extraordinario por los 15 millones del agua y el contrato de la Muralla: "La transparencia no puede depender de que intervenga un juzgado"

El PP de Avilés reclama un Pleno extraordinario por los 15 millones del agua y el contrato de la Muralla: "La transparencia no puede depender de que intervenga un juzgado"

La UEFA entra en guerra contra FIFA y boicotea el Mundial

La UEFA entra en guerra contra FIFA y boicotea el Mundial

Multado con 200 euros tras tener un accidente, colocar la baliza v-16 de forma correcta, pero no llevar el kit obligatorio en el maletero: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Multado con 200 euros tras tener un accidente, colocar la baliza v-16 de forma correcta, pero no llevar el kit obligatorio en el maletero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
Tracking Pixel Contents