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Última hora de los incendios en España, en directo | Estabilizan el fuego en Madrid, pero preocupa otro en Zamora que obliga a evacuar 12 municipios

Realojados los municipios de Valdemaqueda y Robledo de Chavela, los últimos dos que quedaban desalojados en Madrid

El incendio obliga a confinar Fermoselle (Zamora) y evacuar hasta doce localidades por el rápido avance de las llamas

El incendio de Vall d'Uixó (Castellón) mantiene su perímetro y afronta una noche "crítica"

Imágenes del incendio forestal de Zamora

Imágenes del incendio forestal de Zamora

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GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle / Cedidas/Francisco Marcos

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los incendios de Ávila y Madrid están "técnicamente estabilizados", ha asegurado este miércoles Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; pero sigue sin control el de Castellón, que enfrenta una "noche crítica", y se ha declarado uno nuevo en Zamora que ha obligado a la evacuación de doce municipios.

La mejoría reciente se ha consolidado con la estabilización de los focos de Ávila y Madrid, por lo que gran parte de la población evacuada ha podido volver a sus domicilios y se ha levantado el confinamiento en todos los municipios afectados en ambas zonas, siempre bajo la recomendación de tomar precauciones como el uso de mascarillas.

Mapa de incendios en España.

El fuego ha arrasado cerca de 70.000 hectáreas en Ávila y Madrid y, por el momento, no se rebaja la situación de nivel tres a dos, por lo que se mantiene vigente la implantación de emergencia nacional en ambas zonas.

En Castellón, en cambio, el incendio que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó sigue sin control, con un perímetro de 82 kilómetros, y enfrenta una "noche crítica" para evaluar la evolución del fuego, aunque se ha revisado el recuento de hectáreas quemadas y se ha reducido a 9.300.

Noticias relacionadas y más

Además, un incendio declarado en Fermoselle (Zamora) ha obligado a confinar a la población de esa localidad y a evacuar otros doce pueblos del entorno a los que se ha enviado una alerta con un mensaje Es-Alert.

Fuente: El Periódico

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