Paula Echevarría: "Si creo que soy capaz de todo es porque mi padre me lo ha hecho ver así, es mi mayor admirador"

"A ti papá, por enseñarme tanto, cuidarme tanto, darme tanto amor. Si creo que soy capaz de todo es porque tú me lo has hecho ver así. Mi mayor admirador y al que más admiro, te quiero". Esas fueron las últimas palabras públicas que la actriz candasina Paula Echevarría le dedicó en redes sociales a su padre, Luis Ángel Echevarría, que murió este jueves a los 76 años, tras una larga enfermedad. Se las dedicó con motivo del Día del Padre, el pasado mes de marzo, pero las muestras de cariño hacia sus padres son constantes en Instagram.

El patriarca de la familia fue despedido este viernes en la iglesia parroquial de su pueblo, Candás, entre una multitud. Con gafas de sol y vestida de riguroso negro, la popular actriz no pudo contener las lágrimas ante una marea de fotógrafos. Ni ella ni su madre, Elena Colondrón, visiblemente destrozada. En el funeral también estuvieron el exfutobolista Miguel Torres, pareja de Paula Echevarría y padre de su hijo Miguel, de 5 años, y su hija Daniella Bustamente, fruto de su matrimonio con el cantante David Bustamente (que no estuvo). Torres fue uno de los que portó el féretro hasta el altar de la iglesia de San Félix.

Una de las últimas fotografías compartidos juntos fue precisamente en el cumpleaños del pequeño Miguel. La celebración tuvo lugar en su casa de Perlora, donde la actriz se refugia siempre que va de vacaciones a Candás. Paula venía a Asturias al menos tres veces al año: en Navidades, Semana Santa y verano. Precisamente, era por esta fechas, cuando siempre venía para disfrutar de las fiestas de Candás, las de San Félix, que empiezan justo hoy. Sin embargo, este año serán las más tristes de su vida.

La última vez que se le vio a la actriz completamente destrozada fue en 2013 en el funeral de su abuela Olivia, la madre de su padre. Entonces, aún estaba casada con David Bustamente y se encontraba en plena grabación de la serie "Gran Reserva". Este viernes y trece años después, Paula Echevarría ha entrado y salido de la iglesia parroquial de San Félix de Candás con el mismo gesto de desgarro.

La influencer llevaba cinco días sin subir nada a su cuenta de Instagram, con 3,7 millones de seguidores, algo muy inusual en ella. La razón de su notable ausencia era la delicada salud de su padre, que llevaba quince días ingresado en el Hospital de Cabueñes de Gijón.