Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desprendimiento en el CaresIndraSube a gasolinaNuevas viviendas OviedoCrisis en CeutaFuneral padre Paula Echevarría
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | Estabilizados los incendios en la Vall d'Uixó y Zamora

Pedro Sánchez: "Hemos dejado atrás la emergencia nacional en Ávila y Madrid", mientras que Sara Aagesen ha cifrado en 180.000 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

El fuego de Castellón ha calcinado 9.568 hectáreas

Imágenes del incendio forestal de Zamora

Imágenes del incendio forestal de Zamora

Ver galería

GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle / Cedidas/Francisco Marcos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) constituido por el incendio forestal de Fermoselle (Zamora) ha acordado levantar a lo largo de la mañana de este viernes los confinamientos de Fermoselle y Fariza y los desalojos de doce de los catorce pueblos que fueron evacuados el pasado miércoles por el fuego. Únicamente se mantendrán vigentes las evacuaciones de Pinilla de Fermoselle y de Mámones, donde la orografía del terreno no permite el trabajo eficaz de los medios terrestres y eso impide por el momento la vuelta a casa de sus habitantes, según han indicado fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) ha quedado estabilizado tras una semana de intensa lucha contra las llamas. La mejora de la situación permite el regreso a sus hogares de los vecinos de Artana y Eslida, los últimos municipios que permanecían evacuados. Pese al avance, el operativo mantiene la vigilancia ante posibles rebrotes y recuerda que el incendio sigue sin estar controlado ni extinguido.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría
  2. Multado con 100 euros tras echar gasolina diésel, pagar y marcharse después del encarecimiento con un coste de 94,71 euros: la Guardia civil extrema la vigilancia
  3. Multado con 100 euros por tener una avería en carretera, indicar el accidente con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. En imágenes: funeral de Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría en Candás
  5. Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: 'Era irrepetible
  6. Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos de gravedad
  7. Multado con 200 euros en la operación salida del verano por circular a la velocidad obligatoria en carretera pero no fijarse en la señal s-13: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
  8. Multado con 200 euros tras tener un accidente, colocar la baliza v-16 de forma correcta, pero no llevar el kit obligatorio en el maletero: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir potente el cepillo facial eléctrico más barato del mercado: para una piel del rostro muy suave y cuidada

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir potente el cepillo facial eléctrico más barato del mercado: para una piel del rostro muy suave y cuidada

Multado con 200 euros en plena operación verano por tener una avería, colocar bien la v-16 pero no tener a la vista la señal v-19: la Guardia civil extrema la vigilancia

Multado con 200 euros en plena operación verano por tener una avería, colocar bien la v-16 pero no tener a la vista la señal v-19: la Guardia civil extrema la vigilancia

5 plantas de exterior que viven más y mejor en macetas que plantadas en el suelo

5 plantas de exterior que viven más y mejor en macetas que plantadas en el suelo

La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: los perros no pueden ir sueltos por la calle (salvo estas excepciones)

La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: los perros no pueden ir sueltos por la calle (salvo estas excepciones)

Tenemos un problema

TotalEnergies abre las puertas de su casa a todos los visitantes de la Fidma

TotalEnergies abre las puertas de su casa a todos los visitantes de la Fidma

Ni el sonido ni el olor engañan: cómo elegir el melón y la sandía más dulces este verano

Ni el sonido ni el olor engañan: cómo elegir el melón y la sandía más dulces este verano

Circularidad e innovación protagonizan el Día de la Economía Social

Circularidad e innovación protagonizan el Día de la Economía Social
Tracking Pixel Contents