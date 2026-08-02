Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 2 de agosto de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 2 de agosto de 2026 es: 16, 23, 29, 35 y 51, siendo el número clave el 5.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Multado con 100 euros por tener una avería en carretera, indicar el accidente con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Incendia su piso en Oviedo tras ser desahuciado, se tira por la ventana y acaba entrando en otra vivienda
- Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: 'Era irrepetible
- El gran shock del desprendimiento en la Ruta del Cares en pleno trasiego de turistas: 'Se escuchó un ruido fuertísimo y empezaron a caer rocas
- José Luis, padre del piloto de F1 Fernando Alonso: 'Siempre quise que mi hijo supiese el valor de las cosas; sabía que una carrera costaba 6.000 euros y que, para ganarlos, yo debía trabajar seis meses
- Multado con 100 euros tras echar gasolina diésel, pagar y marcharse después del encarecimiento con un coste de 94,71 euros: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Susto en la Feria de Muestras en Gijón: los Bomberos sofocan un incendio en uno de los puestos de comida
- Multado con 200 euros en plena operación verano por tener una avería, colocar bien la v-16 pero no tener a la vista la señal v-19: la Guardia civil extrema la vigilancia