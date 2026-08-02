Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el SESPAIncendiosEclipse en AsturiasLotería en OviedoZonas tensionadas en AsturiasCrisis en Ceuta
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | Estabilizados los incendios en la Vall d'Uixó y Zamora

Pedro Sánchez: "Hemos dejado atrás la emergencia nacional en Ávila y Madrid", mientras que Sara Aagesen ha cifrado en 180.000 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

El fuego de Castellón ha calcinado 9.568 hectáreas

Así se ven las zonas quemadas por los incendios del centro de España desde el aire

Así se ven las zonas quemadas por los incendios del centro de España desde el aire

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) constituido por el incendio forestal de Fermoselle (Zamora) ha acordado levantar a lo largo de la mañana de este viernes los confinamientos de Fermoselle y Fariza y los desalojos de doce de los catorce pueblos que fueron evacuados el pasado miércoles por el fuego. Únicamente se mantendrán vigentes las evacuaciones de Pinilla de Fermoselle y de Mámones, donde la orografía del terreno no permite el trabajo eficaz de los medios terrestres y eso impide por el momento la vuelta a casa de sus habitantes, según han indicado fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) ha quedado estabilizado tras una semana de intensa lucha contra las llamas. La mejora de la situación permite el regreso a sus hogares de los vecinos de Artana y Eslida, los últimos municipios que permanecían evacuados. Pese al avance, el operativo mantiene la vigilancia ante posibles rebrotes y recuerda que el incendio sigue sin estar controlado ni extinguido.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 100 euros por tener una avería en carretera, indicar el accidente con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Incendia su piso en Oviedo tras ser desahuciado, se tira por la ventana y acaba entrando en otra vivienda
  3. Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: 'Era irrepetible
  4. El gran shock del desprendimiento en la Ruta del Cares en pleno trasiego de turistas: 'Se escuchó un ruido fuertísimo y empezaron a caer rocas
  5. José Luis, padre del piloto de F1 Fernando Alonso: 'Siempre quise que mi hijo supiese el valor de las cosas; sabía que una carrera costaba 6.000 euros y que, para ganarlos, yo debía trabajar seis meses
  6. Multado con 100 euros tras echar gasolina diésel, pagar y marcharse después del encarecimiento con un coste de 94,71 euros: la Guardia civil extrema la vigilancia
  7. Susto en la Feria de Muestras en Gijón: los Bomberos sofocan un incendio en uno de los puestos de comida
  8. Multado con 200 euros en plena operación verano por tener una avería, colocar bien la v-16 pero no tener a la vista la señal v-19: la Guardia civil extrema la vigilancia

Cinco personas resultan heridas en un accidente en una atracción ferial en la localidad de Lieres, Siero

Cinco personas resultan heridas en un accidente en una atracción ferial en la localidad de Lieres, Siero

OpenAI y Anthropic pierden el control de sus agentes de IA en pruebas de ciberseguridad

OpenAI y Anthropic pierden el control de sus agentes de IA en pruebas de ciberseguridad

El cambio invisible que sufren las plantas cuando las mueves de sitio: “Cambiar de ubicación les provoca estrés”

El cambio invisible que sufren las plantas cuando las mueves de sitio: “Cambiar de ubicación les provoca estrés”

Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser bueno

EN IMÁGENES: Festival "Love the 90s" en Gijón

EN IMÁGENES: Festival "Love the 90s" en Gijón

Directo | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes

Directo | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes

Adiós a llevar el coche en las fiestas del pueblo de este agosto tras la votación del 0,0 en el Congreso: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Adiós a llevar el coche en las fiestas del pueblo de este agosto tras la votación del 0,0 en el Congreso: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Oles hace memoria de la Asturias rural y "ejemplar" con su animado mercáu tradicional

Oles hace memoria de la Asturias rural y "ejemplar" con su animado mercáu tradicional
Tracking Pixel Contents