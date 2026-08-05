Los centros asturianos tendrán cursos de llingua a distancia

La Consejería de Cultura del Principado y la Federación Asturiana de Concejos han anunciado la puesta en marcha de un programa de formación a distancia para enseñar asturiano y eonaviego en los centros asturianos de todo el mundo. La iniciativa, integrada en el programa "Falamos", responde, según fuentes del Ejecutivo regional, al interés manifestado por las casas de Asturias en el exterior por "aprender, utilizar y mantener vivas las lenguas propias".

La nueva oferta formativa combinará clases y tutorías en directo, en horarios adaptados a los distintos husos horarios para facilitar la participación de las comunidades asturianas de la diáspora. Los interesados podrán formalizar su inscripción a través de la página web del programa (www.falamos.info). La formación está dirigida tanto a quienes desean iniciarse en el aprendizaje del asturiano y el eonaviego como a quienes quieren mejorar sus conocimientos.

El Principado se ha propuesto ampliar la promoción y normalización del asturiano y el eonaviego más allá de las fronteras de la comunidad, extendiéndola a la emigración asturiana tal y como está contemplado en la Estratexa de normalización del asturianu y del eonaviegu 2026-2030. El Ejecutivo regional considera que los nuevos cursos de llingua reforzarán el vínculo de las comunidades asturianas del exterior con su lengua y su cultura.

Desde su creación en 2022, el programa "Falamos" ha ido ampliando progresivamente su alcance, hasta convertirse en una de las principales iniciativas de promoción lingüística impulsadas por la Consejería de Cultura en colaboración con la FACC.

En estos cuatro años, más de 1.400 personas han participado en una oferta que combina enseñanza presencial y telemática y que ha acercado las lenguas propias de Asturias a alumnado de perfiles y procedencias muy diversos.

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Con la incorporación de los centros asturianos del exterior a "Falamos" el programa da un nuevo paso en su expansión. El propósito último es que el asturiano y el eonaviego continúen formando parte de la vida cotidiana de las comunidades asturianas en el exterior y manteniendo vivos de generación en generación los elementos identitarios como la llingua.