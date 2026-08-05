Los Verdasco Boyer: la gran familia con sangre vaqueira asturiana que reina en el quiosco rosa

Clásica entre las clásicas la portada de “Hola”, aunque alejada del mar y de la playa como suele ser habitual por estas fechas. No hace falta, porque la revista tira de posado familiar con pedigrí: Ana Boyer y Fernando Verdasco. La hija pequeña de Isabel Preysler y el tenista presentan a Mía, su hija pequeña nacida hace un puñado de meses, junto a sus otros tres retoños. Guapos, morenos, radiantes y felices posan los cinco en un jardín en el que al falta de mar hay piscina. Y no hay que olvidar que los pequeños llevan sangre vaqueira, ya que Verdasco desciende de dos asturianos que emigraron de las brañas de Valdés hace más de un siglo para labrarse una mejor vida en Madrid. Más cosas. Foto para la reina Letizia y su “impactante” modelo en el festival de cine de Palma de Mallorca. Eugenia Silva pasa sus vacaciones en Formentera, donde le acompañan sus hijos y también su ex, Fernando de Borbón; y Susanna Griso está de luna de miel en la Costa Brava. El verano es para el amor y Ana de Armas lo sabe: la actriz cubana estrena novio, el cantante venezolano Beto Montenegro.

La asturiana Paula Echevarría es tristemente una de las grandes protagonistas del quiosco rosa esta semana por el funeral de su padre, Luis Ángel. Fotos de la actriz con su madre Elena Colodrón y su pareja Miguel Torres en el funeral en Candás saltan a las primeras planas de “Lecturas”, “Diez Minutos” y “Semana”. Todas destacan el dolor y gran tristeza de la candasina. En “Lecturas” hacen un combo fotográfico de las “estrellas” que eligen España para pasar el verano (Dua Lippa, Nicole Kidman, Sofía Vergara…), cuelan foto de la Reina Letizia en Palma y hablan de la familia “desconocida” de Julia Roberts.

“Semana” se va a Cerdeña, donde veranean Mbappé y Ester Expósito, fotografiados sobre una tabla de paddle surf. La revista destaca la presencia de Carmen Thyssen, “espectacular” en la Costa Brava, y el veraneo de Carmen Borrego en la playa.

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En “Diez Minutos” llevan a portada un trío de parejas que se refresca junto al mar en verano: Nuria Roca y Juan del Val, que han pasado de Menorca a Cádiz; Ion Aramendi y su esposa, que hicieron escapada también a la costa gaditana; y Mario Vaquerizo y Alaska, vistos en Zahara de los Atunes con la familia de él. La cantante se va al mar pero mantiene el sol a distancia enfundada en un mono negro.