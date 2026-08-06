Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del jueves 6 de agosto de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 6 de agosto de 2026, ha estado formada por los números 03, 09, 14, 19, 22 y 26. El número complementario es el 13 y el reintegro, el 4. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 0559707, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El lamento de los amigos de Laura, la guardia civil asesinada por su exmarido en el cuartel de Llanes: 'La mató por ser feliz y hacer su vida
  2. Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
  3. En imágenes: un guardia civil mata a su exmujer en el cuartel de Llanes y muere tras un tiroteo con compañeros en su huida
  4. Fallece un hombre de 68 años tras caer por unas escaleras en un edificio de Gijón
  5. Venta millonaria a la vista: el Celtic de Glasgow aprieta por Hassan
  6. El guardia civil que mató a su exmujer en el cuartel de Llanes sustrajo el arma a un compañero y le habían comunicado su expulsión del cuerpo
  7. Un helicóptero, un dron y más de 100 agentes de tráfico con controles en los accesos: el dispositivo especial de la DGT por el 88º Descenso del Sella
  8. El magnate de origen asturiano Alfonso Fanjul, rey del azúcar, muere sin llegar a ver la democracia en Cuba

Carmen Borrego, rotunda sobre su relación con Terelu Campos: "Ese vínculo no se va a romper"

Carmen Borrego, rotunda sobre su relación con Terelu Campos: "Ese vínculo no se va a romper"

Los fichajes del Avilés ponen el listón alto: "Todo jugador quiere estar en puestos de play-off"

Los fichajes del Avilés ponen el listón alto: "Todo jugador quiere estar en puestos de play-off"

"Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo", claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja

"Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo", claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Setenta y siete puestos de trabajo durante un año: así es el nuevo Taller de Empleo "Rompiendo el Círculo" en San Martín del Rey Aurelio

Setenta y siete puestos de trabajo durante un año: así es el nuevo Taller de Empleo "Rompiendo el Círculo" en San Martín del Rey Aurelio

Vox reclama al Ayuntamiento de Oviedo una reunión con los vecinos de Torrecerredo ante la incógnita del uso del edificio hasta hace poco abandonado

Vox reclama al Ayuntamiento de Oviedo una reunión con los vecinos de Torrecerredo ante la incógnita del uso del edificio hasta hace poco abandonado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser más potente y barata del mercado: incluye enrollamiento automático con desconexión de seguridad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser más potente y barata del mercado: incluye enrollamiento automático con desconexión de seguridad

EN IMÁGENES: Llanes despide a la guardia civil Laura Cruz

EN IMÁGENES: Llanes despide a la guardia civil Laura Cruz
Tracking Pixel Contents