Última hora y actualidad sobre los incendios en España

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El Gobierno ha cifrado en 194.122 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

Los bomberos se han empleado a fondo estos días en los incendios forestales.

Los bomberos se han empleado a fondo estos días en los incendios forestales. / BOMBEROS DEL CONSORCIO DE CASTELLÓN

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio de Burgohondo (Ávila) ha bajado durante la tarde de este miércoles a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 y el de Almorox (Toledo) está controlado, al tiempo que se han registrado dos nuevos fuegos en Huelva y Cádiz y solo queda uno activo en El Bierzo (León).

Si bien la bajada de las temperaturas ha ayudado a las trabajos contra el fuego, la Agencia Estatal de Meteorología ha alertado de que la posibilidad de que se produzcan incendios volverán a subir este fin de semana, cuando el riesgo se prevé "extremo" en varias áreas.

Noticias relacionadas y más

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

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