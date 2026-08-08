Cumpleaños de "brillantes" para Luis Rodríguez-Ovejero

Una de las más clásicas y esperadas fiestas estivales es la celebración del cumpleaños de Luis Rodríguez-Ovejero, fundador y presidente de la multinacional tecnológica Satec. El empresario reunió ayer en su casa de San Martín de Laspra, en Castrillón, a unos 250 invitados para festejar su 75º aniversario.

“Cumplo 75 años, pero estoy bien y feliz, porque tengo en casa a toda mi familia y ahora empiezan a llegar los amigos”, aseguraba el anfitrión cuando comenzaban a llegar los primeros invitados. “Somos como 250 personas, y es una maravilla que cada año nos podamos juntar".

El buen tiempo y la agradable temperatura acompañaron durante las horas en las que se prolongó la fiesta bajo la carpa que acogería la celebración, en la que se podían degustar bebidas y viandas de lo más variado.

Los invitados

A la cita no faltaron, entre otros, Claudio Rubio, amigo de Luis Rodríguez-Ovejero desde la infancia; Francisco Rodríguez, presidente de Industrias Lácteas Asturianas (ILAS); Juan y Matías Rodríguez Inciarte.

También asistieron el embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano, y su esposa, Rosa Pañeda, y el exembajador Francisco Javier Vallaure. Entre los asistentes se movían saludando a unos y otros los empresarios Blas Herrero, Jesús Alonso, presidente del Grupo Daniel Alonso y de Idesa, y su esposa, Patricia Abruña, Pedro Sáinz de Baranda, consejero de Acerinox., y el prestigioso oftalmólogo Luis Vega. Entre los invitados también estuvieron Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica (grupo al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA) en Asturias y Castilla y León, y José Manuel Vaquero, exdirector general de LA NUEVA ESPAÑA.

Estaban además el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, y la concejala de Turismo, Marián Carbajal. Y también el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, y su esposa, Cristina Escotet.

El eclipse

Las conversaciones eran animadas, en grupos más o menos numerosos, en las que unos y otros preguntaban por las familias, se hablaba de vacaciones, de viajes, y en algunos corrillos, por supuesto, del próximo eclipse total. "Ya verás como está nublado y no se ve nada", comentaba un invitado provocando la risa de sus contertulios.

Luis Rodríguez-Ovejero intentaba estar un poco con todos, aunque a duras penas podía avanzar sin que llegaran invitados e invitadas a felicitarle y abrazarle. Sin dejar de sonreir ni por un momento, a todos agradecía y preguntaba por sus familias.

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