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Fuegos forestales

El incendio de Huelva se complica por los cambios de viento: la Junta de Andalucía declara el nivel 2 de emergencia y pide ayuda a la UME

La evolución del fuego, que ha sumado 66 desalojados y dos carreteras cortadas, está marcada por la "inestabilidad, la inseguridad y el riesgo", según el consejero de Presidencia, Antonio Sanz

Incendio forestal declarado ayer tarde en el paraje Raboconejo de Niebla

Incendio forestal declarado ayer tarde en el paraje Raboconejo de Niebla / David Arjona / EFE

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Clara Campos / Javier Alonso

Sevilla

El incendio de Niebla (Huelva) sigue mostrando una complejidad importante que está dificultando las labores de extinción. Ante una evolución marcada por la "inestabilidad, el riesgo y la inseguridad", la Junta de Andalucía ha acordado elevar al nivel 2 la fase de emergencia del Plan Infoca, lo que implica que se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergenciasn del Ministerio de Defensa. La decisión, adoptada por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, (presente sobre el terreno) se ha tomado tras una compleja jornada debido a los continuos cambios del viento.

Hay que recordar que el primer aviso al CECEM 112 del incendio se recibió a las 18.34 horas del jueves. Después llegaron numerosas llamadas alertando de la presencia del incendio y de una columna de humo visible desde puntos como Valverde del Camino, Beas, Zalamea la Real y La Granada de Riotinto.El número de desalojados a causa del fuego ha aumentado hasta 66, después de que se haya tenido que evacuar la zona de La Florida. En cualquier caso, ha señalado no ha habido que habilitar ningún tipo de albergue para ellas, ya que se han reubicado en casa de familiares, amigos o se han reubicado en otros lugares.

Los cambios de viento que han complicado "tremendamente la evolución del incendio", ha obligado, según ha explicado el consejero, a declarar la fase de emergencia, situación operativa 1 durante la noche del viernes. Sobre el terreno han permencido desplegados hasta el cierre de la jornada un total de 24 medios aéreos y 150 efectivos terrestres, cinco bulldozers y diferente maquinaria pesada. Además, la evolución del fuego ha obligado a cortar al tráfico las carreteras HU-3106 y A-493.

Por la noche los trabajos se tuvieron que adaptar aunque han permanecido desplegados 113 efectivos con camiones autobombas y maquinaria pesada que está centrada en la ampliación de los cortafuegos. Uno de los objetivos del dispositivo ha sido además proteger las viviendas próximas y la planta de residuos de Villarasa.

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Retirada de los medios aéreos

Sanz ha explicado que a la zona "más compleja" del fuego ha estado en la en la cabeza, "que está fuera de capacidad de extinción" una situación provocada por "un choque entre el incendio en superficie y el incendio en altura", por lo que se ha tomado la determinación de retirar los medios en este momento de esa zona porque la situación es "de gran inestabilidad".

Fuente: El Correo de Andalucía

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