Su majestad la moda, rendida a los pies de la cultura y el arte

Cantaba Sabina que "las niñas ya no quieren ser princesas" y ahora tal vez cabría decir que los vestidos ya no desean ser sólo ropa. Las grandes firmas de la costura mundial han visto la luz entre libros, cuadros y esculturas, y hoy más que nunca, se acercan a la cultura tejiendo una simbiosis de irresistible atracción.

Los pasos más rotundos los dio Chanel en 2021. La "maison" parisina, imbuida del espíritu cosmopolita de su fundadora, inauguró un club de lectura que tuvo como primera invitada a Carlota Casiraghi, la hija filósofa y escritora de Carolina de Mónaco, embajadora de la marca, y entusiasmada con el proyecto "Les Rendez-vous littéraires rue Cambon" (Encuentros literarios de la calle Cambón).

Además de dar al público la oportunidad de observar el modelazo de la conferenciante, el propósito de estos encuentros es hablar sobre autoras y obras literarias. Carlota Casiraghi ejerce también de coordinadora junto a Virginie Viard de la tertulia inspirada en los encuentros literarios que ya promovió Coco Chanel en los salones de su empresa.

La firma invita a escritoras y actrices para leer, discutir y compartir su perspectiva sobre su trabajo o el de figuras literarias históricas o contemporáneas que las han inspirado. En aquel primer encuentro la aristócrata monegasca, que acaba de cumplir 40 años, reveló lo mucho que le había gustado leer a Marguerite Duras y lo que le costó entender sus descripciones de un mundo que a la joven aristócrata le resultaba muy ajeno. Además, el Chanel Culture Fund financia proyectos de arte contemporáneo, exposiciones y programas educativos.

Sin abandonar el ámbito literario, Loewe destaca con su Premio Internacional de Poesía, mientras que Prada echa raíces en la filosofía mediante su fundación. Aún resuenan los ecos de la colaboración de esta primavera entre la casa milanesa y el artista estadounidense Jordan Wolfson, con la sorprendente campaña publicitaria titulada "I, I, I, I am...". El proyecto explora la identidad y la relación entre lo humano y lo artificial mediante criaturas oníricas. Sin salir de Asturias el moscón Marcos Luengo cuenta con una trayectoria plagada de colaboraciones con artistas.

"Día y Noche. Ritmos del Alma" es el título de la exposición que entre febrero y mayo reunió arte, sostenibilidad y ecología en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico-CSIC (Madrid), con los últimos trabajos de la artista neerlandesa Claudy Jongstra, los trajes de Luengo y las obras del artista audiovisual Iván Puñal que conectan con el mundo vegetal y plantean reflexiones sobre cuestiones urgentes como la ecología o la pérdida de biodiversidad.

Desde Pillarno (Castrillón), el diseñador Constantino Menéndez, conocido como Cos, junto a Yolanda González, se relaciona con la cultura a través de la reinvención del folclore y la indumentaria tradicional. Su taller, donde se visten desde Rodrigo Cuevas a Rozalén o Rossy de Palma, fusiona las raíces rurales con las artes escénicas contemporáneas.

De regreso a Italia Miu Miu impulsa con fuerza la narrativa femenina. Olympia Le-Tan transforma portadas de libros clásicos en bolsos de culto. La moda encuentra en el arte un lienzo tridimensional y así lo demuestra también Louis Vuitton, que ha firmado alianzas históricas con creadores como Yayoi Kusama y Jeff Koons. Dior confía en la fuerza de Judy Chicago para sus escenografías, Gucci apuesta por la innovación en su ArtLab y Comme des Garçons eleva sus prendas a la categoría de instalación artística.

Noticias relacionadas

Por si todo esto no fuese suficiente, los museos enloquecen organizando exposiciones en torno al vestuario. Hasta el 18 de octubre la Galería del Rey del Palacio de Buckingham exhibe la historia de la reina Isabel II a través de su armario, desde el vestido de novia hasta los sombreros que lució en Ascot. La Galería de las Colecciones Reales mostró entre diciembre y abril las joyas de Victoria Eugenia; Uniqlo traslada obras del MoMA o la Tate a sus camisetas. Hermès organiza exposiciones y proyectos para proteger la artesanía y el patrimonio cultural global y Ivorypress, el proyecto asuspiciado por Lady Elena Foster en Madrid, integra la moda dentro de su propuesta de cultura visual contemporánea a través de proyectos editoriales y eventos culturales asociados al diseño. La pasarela ya tiene más letras que telas.