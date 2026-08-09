Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Loterías

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 9 de agosto de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 9 de agosto de 2026.

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 9 de agosto de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 9 de agosto de 2026 es: 31, 25, 22, 32 y 28, siendo el número clave el 7.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

Noticias relacionadas

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de muebles de camping más barato del mercado: con múltiples posibilidades para disfrutar de actividades al aire libre
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador de mano 2 en 1 más barato del mercado: ideal para casa pequeñas
  4. El Oviedo está listo: victoria (3-2) e imagen valiente en la última prueba ante el Le Havre
  5. La lluvia y las tormentas eléctricas aguan la noche mágica del 'Songs for an Ewan Day' en Salinas: 'Volveremos al bosque
  6. Fallece en Gijón a los 91 años José Leopoldo Portela, fundador de Grupo Portela Hermanos
  7. Largas colas en el quiosco de La Chucha, renacido este sábado en Oviedo como cafetería: 'La acogida es tremenda
  8. Tormenta veraniega sobre Asturias: cae granizo en forma de pedruscos sobre Oviedo y los rayos causan al menos tres incendios en Boal, Villayón y Salas

Las fotos y recuerdos de la Universidad Laboral que visten el stand de Gijón en la Feria de Muestras (en imágenes)

Las fotos y recuerdos de la Universidad Laboral que visten el stand de Gijón en la Feria de Muestras (en imágenes)

La donación de un antiguo trabajador de la Universidad Laboral permite decorar el stand de Gijón en la Feria de Muestras: "No quería que se perdiera"

La donación de un antiguo trabajador de la Universidad Laboral permite decorar el stand de Gijón en la Feria de Muestras: "No quería que se perdiera"

Sombreros, gorras, gafas, globos... los pequeños "tesoros" que esconde la Feria de Muestras

Sombreros, gorras, gafas, globos... los pequeños "tesoros" que esconde la Feria de Muestras

Omar Montes hace vibrar a Gijón con su "flamenquito pa la gente guapa"

Omar Montes hace vibrar a Gijón con su "flamenquito pa la gente guapa"

El concierto de Omar Montes en Gijón, en imágenes

El concierto de Omar Montes en Gijón, en imágenes

Los últimos movimientos del Sporting: dos fichajes y una salida

Los últimos movimientos del Sporting: dos fichajes y una salida

Un tigre "gijonés" preside Colombia: Abelardo de la Espriella debe su apellido a un antepasado de Somió

Un tigre "gijonés" preside Colombia: Abelardo de la Espriella debe su apellido a un antepasado de Somió

Dos heridos graves al chocar una moto con un coche en la carretera de Luanco

Dos heridos graves al chocar una moto con un coche en la carretera de Luanco
Tracking Pixel Contents