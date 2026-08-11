Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Incendio forestal

Alerta por un incendio forestal declarado en Llíria (Valencia) que obliga a desalojar varias viviendas: movilizan dos medios aéreos y un amplio dispositivo terrestre

Tras la alerta inicial emitida sobre las 18:15 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado de urgencia a diversos efectivos para combatir las llamas en la zona afectada

Declarado un incendio forestal en Llíria que moviliza medios aéreos y terrestres de emergencias.

Declarado un incendio forestal en Llíria que moviliza medios aéreos y terrestres de emergencias. / Emergencias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Camporro

Llíria

Un incendio forestal se ha declarado alrededor de las 18:00 horas de este martes en el término municipal de Llíria (Valencia). Los servicios de Emergencias han actuado con rapidez tras detectarse el fuego, movilizando de inmediato un amplio dispositivo por tierra y aire para sofocar las llamas en esta localidad de la comarca de Camp de Túria.

Así trabajan los bomberos para frenar las llamas en el incendio de la Vall d'Uixó

Imagen de archivo de un medio aéreo trabajando en labores de extinción en el incendio de la Vall d'Uixó / Fernando Bustamante

Amplio dispositivo de extinción movilizado

Tras la alerta inicial emitida sobre las 18:00 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado de urgencia a diversos efectivos para combatir las llamas en la zona afectada. El incendio se localiza entre la CV-35 y la CV-380, cerca del camino La Llometa y la urbanización de les Mallaes, entre los municipios de Casinos y Domeño.

Como medida de precaución, la Policía de la Generalitat y la Guardia Civil han informado de que se han desalojado algunas viviendas de la zona.

Noticias relacionadas

Localización del incendio forestal declarado esta tarde en el término municipal de Llíria.

Localización del incendio forestal declarado esta tarde en el término municipal de Llíria. / VOST Comunitat Valenciana

Medios aéreos y terrestres desplegados

Para frenar la progresión del fuego, se han movilizado tanto recursos de la Generalitat Valenciana como efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y fuerzas de seguridad: dos medios aéreos de la Generalitat Valenciana, tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos autobombas, dos dotaciones y tres brigadas forestales de Bombers de València, efectivos de la Policia de la Generalitat Valenciana y una patrulla de la Guardia Civil.

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En imágenes: La iglesia de Santa María, en Villanueva, se llena para dar el último adiós a Enrique López
  2. Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo cancelan su boda tras conocerse una información de última hora: Gabriela Guillén destapa su romance con el futbolista
  3. Hallan el cadáver de un hombre flotando en el río Nora, cerca de Trubia
  4. Vox denuncia que el Principado quiere abrir un centro de menores extranjeros en La Florida, en Oviedo
  5. Localizan al hombre de 80 años al que buscaban desde ayer en Laviana en un matorral cercano al centro gerontológico en el que reside
  6. Asturias volverá a tener médicos en paro en un plazo muy breve, alerta el sector: estos son los plazos y las especialidades más afectadas
  7. Dos heridos graves al chocar una moto con un coche en la carretera de Luanco
  8. La Sidrería Silla del Rey baja la persiana tras 42 años de oviedismo y buena mesa

La cerveza "marida con todo" en Avilés: picadillo, calamares o criollo

La cerveza "marida con todo" en Avilés: picadillo, calamares o criollo

La ONU alerta de que Cisjordania está "al borde del colapso"

La ONU alerta de que Cisjordania está "al borde del colapso"

"No necesito padrinos, la militancia debe ser soberana", señala Tuero tras abandonar la ejecutiva del PSOE por su aval a Lara Martínez

"No necesito padrinos, la militancia debe ser soberana", señala Tuero tras abandonar la ejecutiva del PSOE por su aval a Lara Martínez

Grandonaes

Sabah, la mujer que ofrece comidas en la crisis migratoria de Ceuta: "Estamos agotados"

Sabah, la mujer que ofrece comidas en la crisis migratoria de Ceuta: "Estamos agotados"

Los médicos asturianos advierten de que la nueva Ley de Personal no puede evitar la huelga del otoño

Los médicos asturianos advierten de que la nueva Ley de Personal no puede evitar la huelga del otoño

Los bolis de Luisín

Líbano se convierte en el primer país de Oriente Medio en abolir la pena de muerte

Líbano se convierte en el primer país de Oriente Medio en abolir la pena de muerte
Tracking Pixel Contents